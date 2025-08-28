Bajo aviso de calor extremo: índices en zonas costeras podrían superar los 110 grados Fahrenheit

Tal como había anticipado, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió, este jueves, un aviso de calor extremo para municipios en las áreas costeras y urbanas, ante la posibilidad de que los índices de calor sobrepasen los 110 grados Fahrenheit.

En cambio, Vieques y Culebra continuarán bajo advertencia de calor, con índices que se prevé alcancen hasta los 108 grados Fahrenheit.

De acuerdo con la dependencia federal, ambos productos estarán en efecto desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

“Exhortamos a los ciudadanos a que se mantengan hidratados, eviten estar expuestos al exterior o en lugares donde no hay buena ventilación por largos períodos de tiempo, que vistan ropa cómoda y colores claros. Si van a estar trabajando en el exterior, hagan pequeñas pausas para hidratarse y así minimizar el riesgo”, recomendó el meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM.

Pese a las condiciones calurosas, la cercanía de una onda tropical promoverá, en horas de la tarde, el desarrollo de aguaceros en el este y sureste.

Anselmi explicó que la actividad de lluvia luego se moverá hacia el norte y noroeste donde se esperan las tronadas más fuertes. Aunque no se esperan acumulaciones de agua significativas, esto dará paso a u riesgo limitado a elevado de inundaciones a lo largo de la costa norte.

“El campo de humedad de esta onda debe estar por lo menos hasta mañana cuando se espera el patrón típico de aguaceros en la tarde”, informó el científico.

“Las condiciones marítimas deben ir mejorando poco a poco. Tenemos oleaje en el océano Atlántico de dos a cuatro pies al igual que en el mar Caribe de uno a tres pies, aunque las tronadas podrían traer oleaje local más alto", agregó Anselmi.

Mientras, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas desde Aguada hasta el área este en Humacao, Fajardo y Culebra.