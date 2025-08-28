Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
85°ligeramente nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bajo aviso de calor extremo: índices en zonas costeras podrían superar los 110 grados Fahrenheit

La cercanía de una onda tropical también promoverá, en horas de la tarde, el desarollo de aguaceros y tronadas

28 de agosto de 2025 - 8:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vieques y Culebra continuarán bajo advertencia de calor, con índices que se prevé alcancen hasta los 108 grados Fahrenheit. (Ross D. Franklin)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Tal como había anticipado, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió, este jueves, un aviso de calor extremo para municipios en las áreas costeras y urbanas, ante la posibilidad de que los índices de calor sobrepasen los 110 grados Fahrenheit.

RELACIONADAS

En cambio, Vieques y Culebra continuarán bajo advertencia de calor, con índices que se prevé alcancen hasta los 108 grados Fahrenheit.

De acuerdo con la dependencia federal, ambos productos estarán en efecto desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

“Exhortamos a los ciudadanos a que se mantengan hidratados, eviten estar expuestos al exterior o en lugares donde no hay buena ventilación por largos períodos de tiempo, que vistan ropa cómoda y colores claros. Si van a estar trabajando en el exterior, hagan pequeñas pausas para hidratarse y así minimizar el riesgo”, recomendó el meteorólogo Carlos Anselmi, del SNM.

Pese a las condiciones calurosas, la cercanía de una onda tropical promoverá, en horas de la tarde, el desarrollo de aguaceros en el este y sureste.

Anselmi explicó que la actividad de lluvia luego se moverá hacia el norte y noroeste donde se esperan las tronadas más fuertes. Aunque no se esperan acumulaciones de agua significativas, esto dará paso a u riesgo limitado a elevado de inundaciones a lo largo de la costa norte.

“El campo de humedad de esta onda debe estar por lo menos hasta mañana cuando se espera el patrón típico de aguaceros en la tarde”, informó el científico.

“Las condiciones marítimas deben ir mejorando poco a poco. Tenemos oleaje en el océano Atlántico de dos a cuatro pies al igual que en el mar Caribe de uno a tres pies, aunque las tronadas podrían traer oleaje local más alto", agregó Anselmi.

Mientras, se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas desde Aguada hasta el área este en Humacao, Fajardo y Culebra.

“Mañana, debería de bajar a baja al igual que durante el fin de semana cuando se espera un patrón más caluroso con parchos de humedad arrastrados por el viento”, anticipó.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: