¡Cuidado con el calor! Alertan sobre índices peligrosos para jueves y viernes

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) adelantó este miércoles que para mañana, jueves, y el viernes se esperan índices de calor de nivel peligroso para múltiples municipios de Puerto Rico.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que por los pasados días han habido varias “advertencias” de calor, pero ahora prevén que para los próximos dos días haya un “aviso”.

Aunque recientemente han comenzado a alejarse de medir con números, por variaciones en la región, explicó que usualmente se emite un “aviso” cuando el índice de calor supera los 113 grados.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Lo que son las áreas costeras de Puerto Rico van a tener un riesgo significativo de calor”, sostuvo Zayas. “Eso significa que en vez de una advertencia se necesite un aviso de calor”.

“Se debe a varios factores. Vamos a tener vientos del sureste. También habrá más humedad en el área. La combinación de esos factores genera índices de calor, que es la temperatura que siente el cuerpo, va a ser más alto”, agregó.

Ante estos escenarios, los expertos recomiendan evitar las actividades intensas bajo el sol entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., tomar mucha agua, usar ropa ligera y mantener a las mascotas dentro de la casa o bajo sombra, también con acceso a abundante agua.

Las escuelas y entidades que organizan actividades al aire libre, como eventos deportivos, tienen que evitar la exposición prolongada de niños y jóvenes bajo el sol para evitar lo que se conoce como “heat stroke” o insolación.

Gráfica del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan sobre los efectos del agotamiento debido al calor y la insolación o "heat stroke". (Suministrada)

El SNM indicó que el agotamiento por calor puede causar mareos, náuseas y debilidad, mientras que el “heat stroke” puede provocar confusión, mareos y pérdida del conocimiento, así como consecuencias peores si no se toman medidas remediativas.

