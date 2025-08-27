¡Cuidado con el calor! Alertan sobre índices peligrosos para jueves y viernes
Para que la ciudadanía tome medidas de precaución desde hoy, el SNM adelantó que emitiría un aviso en los próximos dos días
27 de agosto de 2025 - 1:02 PM
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) adelantó este miércoles que para mañana, jueves, y el viernes se esperan índices de calor de nivel peligroso para múltiples municipios de Puerto Rico.
La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que por los pasados días han habido varias “advertencias” de calor, pero ahora prevén que para los próximos dos días haya un “aviso”.
Aunque recientemente han comenzado a alejarse de medir con números, por variaciones en la región, explicó que usualmente se emite un “aviso” cuando el índice de calor supera los 113 grados.
“Lo que son las áreas costeras de Puerto Rico van a tener un riesgo significativo de calor”, sostuvo Zayas. “Eso significa que en vez de una advertencia se necesite un aviso de calor”.
“Se debe a varios factores. Vamos a tener vientos del sureste. También habrá más humedad en el área. La combinación de esos factores genera índices de calor, que es la temperatura que siente el cuerpo, va a ser más alto”, agregó.
🌡️Heat Risk Thursday and Friday | Riesgo de calor para jueves y viernes— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 27, 2025
Continue monitoring the local weather forecast and official advisories and warnings. | Continúe monitoreando el pronóstico del tiempo y las advertencias y avisos oficiales.#prwx #usviwx pic.twitter.com/63llNmyKyp
Ante estos escenarios, los expertos recomiendan evitar las actividades intensas bajo el sol entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., tomar mucha agua, usar ropa ligera y mantener a las mascotas dentro de la casa o bajo sombra, también con acceso a abundante agua.
Las escuelas y entidades que organizan actividades al aire libre, como eventos deportivos, tienen que evitar la exposición prolongada de niños y jóvenes bajo el sol para evitar lo que se conoce como “heat stroke” o insolación.
El SNM indicó que el agotamiento por calor puede causar mareos, náuseas y debilidad, mientras que el “heat stroke” puede provocar confusión, mareos y pérdida del conocimiento, así como consecuencias peores si no se toman medidas remediativas.
“Con estas advertencias o avisos, estamos esperando que no solo suba, sino que se mantenga por mínimo dos horas y puede causar problemas a los que estén al aire libre, ya sea trabajando o estudiantes que en pleno mediodía estén libres y jugando”, afirmó la meteoróloga. “Enviamos esa info para que puedan ir preparándose de que tengamos un aviso de calor”.
