Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas.

1 / 28 Carreteras mojadas, neblina y fuerte oleaje marcarán el tiempo este miércoles

Carreteras mojadas, neblina y fuerte oleaje marcarán el tiempo este miércoles. Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas.

1 / 28 | Carreteras mojadas, neblina y fuerte oleaje marcarán el tiempo este miércoles. Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Carreteras mojadas, montañas cubiertas por neblina y costas azotadas por fuertes olas rompientes marcarán el panorama meteorológico en la isla este miércoles.

El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, aunque el frente frío ya cruzó Puerto Rico, gran parte de la nubosidad permanece sobre el área, impulsada por una alta presión que genera vientos persistentes.

Este patrón mantendrá condiciones similares a las del martes, con lloviznas y aguaceros moderados y constantes, principalmente en el cuadrante norte y noreste de la isla.

Ramos informó que en ese sector el riesgo de inundaciones se mantiene limitado, lo que implica acumulación de agua en las carreteras y áreas de pobre drenaje.

Según estimados preliminares del SNM, desde el domingo hasta las 4:00 p.m. del martes, se han acumulado entre cinco a seis pulgadas de lluvia en municipios del sur-central como Ponce, Peñuelas, Guánica, Adjuntas y Jayuya.

PUBLICIDAD

Asimismo, se han reportado más de dos pulgadas de lluvia en sectores del interior, norte y noreste.

Durante la madrugada de este miércoles, el efecto de las lloviznas ya se ha hecho presente con acumulaciones leves en pueblos como Río Grande, Luquillo y el norte de Naguabo. Allí se han registrado estimados preliminares de hasta 0.40 pulgadas.

“Esto lo que implica es carreteras mojadas, parchos de agua, áreas de pobre drenaje un poco inundadas y un riesgo bajo de inundaciones urbanas”, explicó el meteorólogo.

En el interior montañoso, la formación de neblina reducirá considerablemente la visibilidad, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a ejercer precaución, especialmente durante las horas de la mañana.

Más tarde, se anticipa un aumento en la actividad de aguaceros en el interior y el oeste de la isla, donde aún continúa el riesgo de deslizamiento de terreno, puesto a que los suelos se encuentran saturados.

Condiciones marítimas peligrosas

Ramos destacó que las condiciones marítimas continúan deterioradas.

“La boya de CariCOOS está registrando oleaje de entre ocho a nueve pies, lo que se traduce en olas rompientes de entre 13 y 14 pies en la costa”, indicó.

El meteorólogo agregó que se mantiene en efecto una advertencia de inundaciones costeras, una advertencia de resacas fuertes y una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

De igual forma, existe un riesgo alto de corrientes marinas en el norte, este y oeste.

Ramos señaló que las condiciones inestables persistirán hasta finales de la semana laboral cuando habrá una leve mejoría.