Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carreteras mojadas, neblina y fuerte oleaje marcarán el tiempo este miércoles

Municipios del sur y centro han registrado hasta seis pulgadas de lluvia tras paso de frente frío

4 de febrero de 2026 - 8:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas.El Servicio Nacional de Meteorología indicó que existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones, mayormente elevado para la mitad este de Puerto Rico.No es hasta el jueves que se espera una mejoría.
1 / 28 | Carreteras mojadas, neblina y fuerte oleaje marcarán el tiempo este miércoles. Un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos han provocado lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas. - Carlos Rivera Giusti/Staff
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Carreteras mojadas, montañas cubiertas por neblina y costas azotadas por fuertes olas rompientes marcarán el panorama meteorológico en la isla este miércoles.

RELACIONADAS

El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, aunque el frente frío ya cruzó Puerto Rico, gran parte de la nubosidad permanece sobre el área, impulsada por una alta presión que genera vientos persistentes.

Este patrón mantendrá condiciones similares a las del martes, con lloviznas y aguaceros moderados y constantes, principalmente en el cuadrante norte y noreste de la isla.

Ramos informó que en ese sector el riesgo de inundaciones se mantiene limitado, lo que implica acumulación de agua en las carreteras y áreas de pobre drenaje.

Según estimados preliminares del SNM, desde el domingo hasta las 4:00 p.m. del martes, se han acumulado entre cinco a seis pulgadas de lluvia en municipios del sur-central como Ponce, Peñuelas, Guánica, Adjuntas y Jayuya.

Asimismo, se han reportado más de dos pulgadas de lluvia en sectores del interior, norte y noreste.

Durante la madrugada de este miércoles, el efecto de las lloviznas ya se ha hecho presente con acumulaciones leves en pueblos como Río Grande, Luquillo y el norte de Naguabo. Allí se han registrado estimados preliminares de hasta 0.40 pulgadas.

“Esto lo que implica es carreteras mojadas, parchos de agua, áreas de pobre drenaje un poco inundadas y un riesgo bajo de inundaciones urbanas”, explicó el meteorólogo.

En el interior montañoso, la formación de neblina reducirá considerablemente la visibilidad, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a ejercer precaución, especialmente durante las horas de la mañana.

Más tarde, se anticipa un aumento en la actividad de aguaceros en el interior y el oeste de la isla, donde aún continúa el riesgo de deslizamiento de terreno, puesto a que los suelos se encuentran saturados.

Condiciones marítimas peligrosas

Ramos destacó que las condiciones marítimas continúan deterioradas.

“La boya de CariCOOS está registrando oleaje de entre ocho a nueve pies, lo que se traduce en olas rompientes de entre 13 y 14 pies en la costa”, indicó.

El meteorólogo agregó que se mantiene en efecto una advertencia de inundaciones costeras, una advertencia de resacas fuertes y una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

De igual forma, existe un riesgo alto de corrientes marinas en el norte, este y oeste.

Ramos señaló que las condiciones inestables persistirán hasta finales de la semana laboral cuando habrá una leve mejoría.

No obstante, para el fin de semana y principios de la próxima semana, se espera el regreso de humedad asociada a una vaguada y otro sistema frontal, así como la llegada de una nueva marejada del norte.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoDeslizamientos de terrenoLluvias
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: