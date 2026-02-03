“No es tiempo para bote ni playa”: frente frío mantiene riesgo de inundaciones y mares peligrosos

Si planificas salir de tu casa este martes, debes saber que un frente frío sobre la región y un aumento en los vientos continuarán provocando lluvias frecuentes y condiciones marítimas peligrosas.

“Tenemos un riesgo limitado a elevado de inundaciones, mayormente elevado para la mitad este de Puerto Rico. Así que se le exhorta a la ciudadanía que vaya a salir de su casa que estén atentos al pronóstico”, advirtió la meteoróloga Mariangelis Marrero Colón, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Alertó que, debido a los fuertes aguaceros registrados el lunes, el terreno ya se encuentra saturado, por lo que no se descartan deslizamientos de tierra, así como crecidas de ríos y acumulación adicional de agua en las carreteras.

Aunque se anticipa que las condiciones comiencen a mejorar gradualmente a partir del miércoles, Marrero Colón señaló que el patrón húmedo debe persistir hasta finales de la semana. Como resultado, no se descartan aguaceros aislados durante los próximos días.

La científica agregó que el paso del frente frío también ha provocado un aumento en la intensidad de los vientos.

“Por tanto, les pedimos a las personas que aseguren cualquier objeto en sus casas o lugares de trabajo”, comunicó.

En cuanto a las condiciones marítimas, una marejada asociada al frente frío y el incremento en los vientos continúa afectando todas las aguas de Puerto Rico, tanto mar afuera como las cercanas a la costa.

Actualmente, está vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas.

“No es tiempo para bote”, enfatizó la meteoróloga.

Asimismo, se mantienen en efecto un aviso de inundaciones costeras y un aviso de resacas fuertes, debido a la posibilidad de olas rompientes de alrededor de 18 pies. Se espera que estos avisos permanezcan vigentes hasta las 6:00 de la mañana del miércoles.