Tras fuertes nevadas, continúan las bajas temperaturas en Estados Unidos

Nashville, Tennessee - Los expertos advirtieron que las condiciones peligrosamente frías persistirán hasta la mañana del lunes en una extensa franja de Estados Unidos que va desde las costas del Golfo de México hasta Nueva Inglaterra, donde la gente hacía limpieza luego de un ciclón extratropical que llevó fuertes nevadas y cancelaciones de vuelos en Carolina del Norte, además de arrojar ráfagas de nieve y hacer que las iguanas cayeran de los árboles en Florida.

Las temperaturas comenzarán a subir gradualmente durante el día, pero se esperan más penurias para miles de personas que aún estaban sin electricidad desde la tormenta de hielo del mes pasado en el sur.

Aproximadamente 150 millones de personas se encontraban el domingo bajo avisos de clima frío y alertas de frío extremo en la parte oriental de Estados Unidos, con sensaciones térmicas muy por debajo del punto de congelación en el sur del país y la masa de aire más fría que se haya registrado en el sur de Florida desde diciembre de 1989, destacó Peter Mullinax, meteorólogo del centro de predicción del clima en College Park, Maryland.

La oficina del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) para Raleigh, Carolina del Norte, advirtió que las sensaciones térmicas caerán temprano el lunes a cerca de 0 grados Fahrenheit. “La nieve y el hielo persistirán”, dijo la oficina el domingo en las redes sociales, advirtiendo que volvería a formarse hielo y los desplazamientos serían peligrosos. “Tengan precaución en las carreteras y vístanse con capas cálidas”.

En el este de Carolina del Norte, James City registró 18 pulgadas de nieve, mientras que en Swansboro cayeron 17 pulgadas, informó el SNM.

Mientras tanto, el ciclón extratropical o ciclón bomba, conocido por los meteorólogos como un sistema meteorológico intenso y de rápido fortalecimiento, contribuyó a la caída de casi un pie de nieve en Charlotte, la ciudad más poblada de Carolina del Norte, y sus alrededores. Fue una de las nevadas más intensas en la historia para la región, aseguró Mullinax.

El sábado se cancelaron más de 2,800 vuelos en Estados Unidos, y al menos otros 1,800 el domingo, según FlightAware, una empresa de seguimiento y datos de vuelo. Alrededor de 800 de las cancelaciones del domingo fueron para vuelos que salían o llegaban al Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas.

La tormenta desató un caos de varias horas en la autopista interestatal 85 al noreste de la ciudad, después de que un accidente dejó decenas de camiones de carga y otros vehículos varados hasta la noche, según la Patrulla de Caminos del estado. Se reportaron más de 1,000 choques y dos personas perdieron la vida, informó el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, el domingo.

“Sin duda, es un golpe de frío impresionante, y a diario estamos viendo récords en el sur”, indicó Mullinax.

Temperaturas gélidas en Florida

El área de Tampa-St. Petersburg registró la mañana del domingo ráfagas de nieve y temperaturas por debajo de los 20 ºF en la franja noroeste del estado y de 30 ºF en el sur de Florida, dijo Mullinax. El frío dejó a las iguanas aturdidas e inmóviles en el suelo. Las iguanas entran en letargo con el frío y, aunque generalmente despiertan una vez que las temperaturas aumentan, pueden morir si pasan más de un día de frío extremo.

Una iguana aturdida por el frío yace inmóvil en la terraza de una casa, el domingo 1 de febrero de 2026, en South Miami, Florida.

El frío también cubrió de hielo las fresas y naranjas en el estado. En ocasiones, los agricultores de Florida rocían agua sobre los árboles frutales y plantas de bayas para protegerlas del frío.

Se han reportado más de 110 muertes hasta ahora debido a las temperaturas extremas. En Tennessee y Mississippi -dos estados afectados por una tormenta de nieve y hielo anterior- más de 81,000 clientes seguían sin electricidad el domingo por la noche, según el sitio web de seguimiento de cortes poweroutage.us.

Nashville Electric Service informó que tiene previsto que el 90% de sus clientes recuperen el suministro eléctrico para el martes, y el 99% para el próximo domingo, dos semanas después de la llegada de la tormenta de hielo y nieve. El gobernador Bill Lee dijo que compartió sus “fuertes preocupaciones” con los mandos de la empresa de servicios públicos, la cual ha defendido su respuesta y aseguró que fue una tormenta sin precedentes.

Funcionarios de Mississippi dijeron que fue la peor tormenta invernal en el estado desde 1994. Se instalaron alrededor de 80 centros de calentamiento y elementos de la Guardia Nacional usaron camiones y helicópteros para distribuir suministros.

Jamita Washington, residente de Vicksburg, Mississippi, dijo que perdió electricidad en la tormenta anterior y pasó tres noches en un hotel con su hijo antes de que se restableciera la electricidad el jueves.

Sin embargo, una de sus dos estufas se congeló y ha estado durmiendo en el sofá de la sala desde que regresó a casa con temperaturas nocturnas heladas.

“Ha sido frustrante, pero lo veo así: hay personas en una posición peor que nosotros”, dijo. “Conozco a algunas personas sin hogar, así que lo veo como que estamos técnicamente bendecidos”.

También en Carolina del Norte, las autoridades informaron que una casa desocupada en la comunidad de Buxton en la isla de Hatteras se vino abajo el domingo debido al fuerte oleaje.

Mullinax dijo que partes de las Carolinas pasarán los próximos días “saliendo de la nieve” mientras lidian con vientos racheados y sensaciones térmicas extremadamente frías. Para el martes y miércoles podrían caer algunas nevadas ligeras en el Valle de Ohio y desde Washington, D.C. y posiblemente hasta la ciudad de Nueva York, dijo.

