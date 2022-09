Entre el 2006 y lo que va del 2021, en Estados Unidos fallecieron 19 personas debido al impacto de rayos mientras realizaban actividades relacionadas a botes. Seis de esos fallecimientos corresponden a personas que estaban corriendo jet ski al momento del impacto.

Las fatalidades más recientes reportadas ayer en la costa de Salinas, donde una mujer de 26 años y un hombre de 36 años fallecieron luego que un rayo los impactara mientras corrían jet ski, elevan esa cifra a por lo menos 21 hasta septiembre de 2022.

Estas estadísticas que son recopiladas por el National Lightning Safety Council muestran que este tipo de muertes por impacto de rayos no son hechos aislados, por lo que las autoridades y expertos hicieron un llamado a las personas a prestar atención a los informes sobre las condiciones del tiempo y cumplir con las recomendaciones e instrucciones que se emiten para prevenir este tipo de situaciones.

PUBLICIDAD

“Es bien importante que la gente que utiliza una embarcación o que va a planificar inclusive participar en una playa, un río o un lago, especialmente la utilización de motoras acuáticas o una embarcación, una de las reglas número uno es precisamente estar pendiente a las condiciones del tiempo que pueda haber en un área”, manifestó Nino Correa, comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, al reiterar a las personas no acudir a las playas, el mar o cuerpos de agua cuando las condiciones del tiempo no son favorables.

Correa exhortó a las personas mantenerse atentas a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología, sobre todo si planifica una visita al mar o cuerpo de agua. Durante el fin de semana y este lunes, por ejemplo, las condiciones del tiempo se han mantenido deterioradas debido al paso de la tormenta tropical Earl al norte de Puerto Rico.

“El hecho de que este sistema estuviera en la costa norte, noreste de nosotros, no significaba que ninguna parte de la isla se viera fuera de peligro. En ese sentido, estas bandas provocan que el tiempo cambie rápidamente, son bandas de lluvia con vientos y fuertes tronadas y rayos”, manifestó el Comisionado.

“Hoy tenemos el mismo comportamiento, la situación en relación a este sistema, donde pudiéramos estar recibiendo las mismas condiciones del tiempo durante la tarde de hoy. O sea, no se puede llevar la guardia, la exhortación sigue siendo la misma”, subrayó.

“Es importante alertar a toda la comunidad para que sepa que en el momento que se indique que puede haber fuertes tronadas, que puede haber ráfagas de viento, lluvia fuerte, que no se exponga al peligro potencial y que se mantenga alerta, si se indica que no se debe meter en el agua, haz lo propio, no rete lo que se de como instrucción”, apuntó Correa.

PUBLICIDAD

Más allá de las fatalidades por impacto de rayos en botes, jet ski y en medio de actividades en o cerca de cuerpos de agua, las estadísticas muestra que, entre 2012 y lo que va del 2022, en Estados Unidos han fallecido 249 personas por impacto de rayos. Solo este año han fallecido 17 personas, incluyendo las últimas dos reportadas en la isla.

A principios de agosto, por ejemplo, tres personas fallecieron por el impacto de un rayo cerca de la Casa Blanca en Washington D.C. El rayo impactó durante una repentina tormenta de verano cerca de la estatua del séptimo presidente de Estados Unidos Andrew Jackson, que está ubicada en el parque Lafayette. En aquel momento las autoridades informaron que posiblemente las personas fallecidas y una cuarta con heridas de gravedad se estaban refugiando de la lluvia debajo de unos árboles.

A nivel local, la fatalidad más reciente se había reportado en septiembre de 2017, cuando un hombre identificado como Roberto Collazo Porrata falleció al ser impactado por un rayo mientras pescaba en la costa de Juana Díaz. En el 2009, otro hombre identificado como Antonio Cruz Mangual, falleció mientras cortaba la grama del patio de su residencia en Moca.

La meteoróloga Deborah Martorell recordó a la ciudadanía que lo recomendable y prudente cuando hay tronadas y tormentas eléctricas es permanecer y protegerse en un espacio interior o estructura con techo.

“El agua es un conductor de electricidad y estás en un riesgo grande. No puedes estar en una piscina o en la playa, por eso es que es bien peligroso estar en el agua”, explicó, añadiendo que los espacios abiertos como campos de fútbol o golf también son lugares peligrosos en medio de tronadas.

PUBLICIDAD

“Debajo de un árbol también es sumamente peligroso, porque (el rayo) puede impactar el árbol. El rayo va a caer probablemente en el punto más alto que encuentre, donde más le atrae esas cargas positivas y negativas. Es bien importante que el público conozca cómo protegerse en casos de tronadas severas y tormentas eléctricas”, expuso Martorell en declaraciones a El Nuevo Día.

La experta explicó que, aún dentro de un estructura como una casa, es importante alejarse de las ventanas y de objetos de metal o enseres eléctricos. Si no existe la posibilidad de protegerse en el interior de una estructura, una opción es el vehículo, con techo, no descapotado.

“La mayoría de estos rayos son de nube a tierra, no sabemos dónde van a caer. Sí es muy probable que caigan en los lugares más altos. Cuando estás en el agua, tienes el riesgo cuando estás en una embarcación sin cabina, que estás expuesto al exterior, te arriesgas a que el rayo caiga en donde tú estás”, continuó Martorell.

En relación con la temporada actual, la meteoróloga explicó que, en Puerto Rico, el verano es húmedo y caluroso, una combinación que, en condiciones favorables, da paso al desarrollo de aguaceros y tronadas mayormente en el centro de la isla y en el oeste. Cuando a esas condiciones se añade una vaguada alta, que ayuda a que el aire ascienda más rápido, entonces se generan tronadas más fuertes. “Hemos visto todo este verano como en las tardes se desarrollan esas tronadas y el Servicio Nacional de Meteorología emite un boletín especial cuando tenemos esas condiciones de tronadas fuertes”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Meteorología comparte sus boletines a través de las redes sociales y su página oficial, al tiempo que diversos medios de comunicación publican las recomendaciones para beneficio del público.

“Es bien importante permanecer en el interior, en un lugar seguro, pero muchas veces las personas lo ignoran por completo o no escuchan cuando se habla sobre ese tema, no es hasta que ocurre algo que entonces prestan atención y ven que es una realidad, que sí pueden ser impactados por un rayo y que es sumamente peligroso”, subrayó Martorell.

También recordó que las tronadas severas, además de los rayos y las tormentas eléctricas, pueden dar paso a fuertes vientos, granizadas y nubes embudos, como el tornado que causó daños en Arecibo a principios de mayo de este año, “que fue un evento de vaguada alta y la humedad”.

“Depende de los ciudadanos, de los navegantes, depende de todos el protegernos, el saber cómo reaccionar, no esperar a que alguien te diga que tienes que salir del agua, porque el riesgo es alto. Si escuchaste el trueno, si hay trueno, ve al interior, ve a un lugar seguro, no te expongas al exterior, no pueden subestimar a la naturaleza”, reiteró.