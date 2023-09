[ 8 PM AST Sep 14 ] Today's Preliminary Rainfall Totals for PR/USVI, peaking around 3-4 inches across SE PR. | Los totales preliminares de lluvia de hoy para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas, alcanzando un máximo de entre 3-4 pulgadas en el sureste de PR. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/XwZOf1k9KY