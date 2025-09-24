Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios en la zona metropolitana
Las condiciones del tiempo están asociadas al paso de una onda tropical por el área de Puerto Rico
24 de septiembre de 2025 - 12:32 PM
24 de septiembre de 2025 - 12:32 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones en la tarde de este miércoles para varios municipios entorno a la zona metropolitana.
Los pueblos bajo la alerta son Bayamón, Canóvanas, Carolina, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.
La agencia federal indicó que la advertencia está en efecto hasta las 3:30 de la tarde.
Esas potenciales inundaciones estarían asociadas a la lluvia provocada por una onda tropical que se ha ido acercando a Puerto Rico en las pasadas horas.
“Los aguaceros continuarán en estos municipios. Las precipitaciones son altas, por lo que, aunque la lluvia se está dispersando rápidamente, se esperan chubascos adicionales más tarde hoy, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños arroyos”, apuntó la agencia.
“El radar Doppler alertó sobre fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones en zonas urbanas y pequeños arroyos. Se han acumulado entre de una a dos pulgadas de lluvia”, detalló. “Se esperan precipitaciones adicionales de entre una a dos pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”.
⚠️BAYAMÓN, CANÓVANAS, CAROLINA, GUAYNABO, LOÍZA, SAN JUAN, TOA ALTA, TOA BAJA and TRUJILLO ALTO ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 24, 2025
Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.
Until | Hasta: 3:30 PM AST Sep 24, 2025#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/57rQxtrCZ1
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: