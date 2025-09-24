Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios en la zona metropolitana

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones en la tarde de este miércoles para varios municipios entorno a la zona metropolitana.

Los pueblos bajo la alerta son Bayamón, Canóvanas, Carolina, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.

La agencia federal indicó que la advertencia está en efecto hasta las 3:30 de la tarde.

Esas potenciales inundaciones estarían asociadas a la lluvia provocada por una onda tropical que se ha ido acercando a Puerto Rico en las pasadas horas.

“Los aguaceros continuarán en estos municipios. Las precipitaciones son altas, por lo que, aunque la lluvia se está dispersando rápidamente, se esperan chubascos adicionales más tarde hoy, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños arroyos”, apuntó la agencia.

