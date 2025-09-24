Se forma la tormenta tropical Humberto
El sistema se encuentra a 550 millas al noreste de las Antillas Menores
24 de septiembre de 2025 - 5:41 PM
El Invest 93L se convirtió oficialmente en la tormenta tropical Humberto a las 5:00 p.m. del miércoles, confimó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).
La agencia indicó que el ciclón categoría uno en la escala Saffir-Simpson se encontraba, a las 5:00 p.m., a 550 millas al noreste de las Antillas Menores.
El fenómeno atmosférico no representa peligro para Puerto Rico.
El CNH añadió que Humberto ostenta tiene vientos sostenidos de 40 millas por hora (mph) y que se espera que atraviese por un periodo de fortalecimiento en los próximos días.
El sistema se mueve en dirección oeste-noroeste a 15 mph y se espera que tome una dirección hacia el noroeste y que experimente una reducción en su velocidad de traslación.
Los vientos de tormenta tropical se extienden a 45 millas de su centro.
Tormenta Tropical #Humberto Boletín 1: La Tormenta Tropical Humberto se forma en el centro del Atlántico Tropical. https://t.co/aXghOT6QGi— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 24, 2025
No direct impacts are expected in our forecast area. | No se esperan impactos directos en nuestra área de pronóstico. https://t.co/oC7jcwjIlv pic.twitter.com/nHFqk1vjKK
Mientras, la isla sigue bajo los efectos de la onda tropical AL94, cuyo campo de humedad ha provocado lluvias constantes, ráfagas de viento y la posibilidad de inundaciones repentinas.
A partir de hoy, y posiblemente hasta el viernes, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) espera acumulaciones de lluvia de entre cuatro a seis pulgadas.
El interior de la isla, y la zona metropolitana, podrían recibir entre dos a cuatro pulgadas de precipitación. Por otro lado, sectores del oeste podrían acumular entre cuatro a seis pulgadas de agua.
