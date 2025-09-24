Se forma la tormenta tropical Humberto

El Invest 93L se convirtió oficialmente en la tormenta tropical Humberto a las 5:00 p.m. del miércoles, confimó el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

La agencia indicó que el ciclón categoría uno en la escala Saffir-Simpson se encontraba, a las 5:00 p.m., a 550 millas al noreste de las Antillas Menores.

El fenómeno atmosférico no representa peligro para Puerto Rico.

El CNH añadió que Humberto ostenta tiene vientos sostenidos de 40 millas por hora (mph) y que se espera que atraviese por un periodo de fortalecimiento en los próximos días.

El sistema se mueve en dirección oeste-noroeste a 15 mph y se espera que tome una dirección hacia el noroeste y que experimente una reducción en su velocidad de traslación.

Los vientos de tormenta tropical se extienden a 45 millas de su centro.

PUBLICIDAD

Mientras, la isla sigue bajo los efectos de la onda tropical AL94, cuyo campo de humedad ha provocado lluvias constantes, ráfagas de viento y la posibilidad de inundaciones repentinas.

A partir de hoy, y posiblemente hasta el viernes, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) espera acumulaciones de lluvia de entre cuatro a seis pulgadas.