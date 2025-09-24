Opinión
24 de septiembre de 2025
Expiran las advertencias de inundaciones tras evento de lluvias asociado a la onda tropical AL94

Un total de 14 municipios estuvieron bajo advertencia

24 de septiembre de 2025 - 12:32 PM

Actualizado el 24 de septiembre de 2025 - 7:26 PM

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló la advertencia de inundaciones emitidos este miércoles debido a las lluvias provocadas por el paso cercano de la onda tropical AL94.

Los pueblos bajo la primera advertencia, emitida a las 12:06 p.m., fueron Bayamón, Canóvanas, Carolina, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto. Esta advertencia expiró a las 3:30 de la tarde.

Luego, a las 12:36 p.m. el SNM informó sobre una advertencia para Cabo Rojo, Hormigueros, Mayagüez y San Germán, que expiró a las 4:00 de la tarde.

Por otra parte, el SNM emitió una advertencia de inundaciones para la isla municipio de Vieques que caducó a las 7:00 p.m.

El SNM indicó, más temprano en el día, que las lluvias asociadas con la onda tropical tendrían el potencial de provocar inundaciones en zonas de la isla, principalmente en la región este.

“Los aguaceros continuarán en estos municipios. Las precipitaciones son altas, por lo que, aunque la lluvia se está dispersando rápidamente, se esperan chubascos adicionales más tarde hoy, lo que aumenta el riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños arroyos”, apuntó la agencia.

“El radar Doppler alertó sobre fuertes lluvias debido a tormentas eléctricas. Esto provocará inundaciones en zonas urbanas y pequeños arroyos. Se han acumulado entre de una a dos pulgadas de lluvia”, detalló. “Se esperan precipitaciones adicionales de entre una a dos pulgadas en la zona. Estas lluvias adicionales provocarán inundaciones menores”.

