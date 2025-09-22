Opinión
22 de septiembre de 2025
Noticia
Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios municipios

El boletín del SNM apuntaba a Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón, San Juan y Cataño

22 de septiembre de 2025 - 1:52 PM

Los aguaceros que se han registrado desde la madrugada. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
El aviso está en efecto hasta las 3:45 p.m.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de inundaciones para varios municipios en la tarde de este lunes.

A medida que se registraban fuertes aguaceros y tronadas, la agencia federal anunció a eso de la 1:00 p.m. sobre la advertencia de inundaciones repentinas, que luego cambió a aviso, hasta las 3:45 p.m.

El comunicado apuntaba hasta el momento a los municipios de Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón, San Juan y Cataño

Más temprano, el SNM había advertido que en horas de la tarde se desarrollarían aguaceros.

“A la 1:55 p.m., el radar Doppler indicó que tronadas estaban produciendo fuertes lluvias a través del área avisada”, indicó el SNM. “Hasta dos pulgadas han caído. Lluvia adicional con acumulaciones de hasta dos pulgadas adicionales son posibles”.

Asimismo, exhortó a ejercer precaución ante la posibilidad de “inundaciones repentinas amenazantes a la vida en quebradas, ríos, áreas urbanas, autopistas, carreteras y túneles”.

Señaló que los sensores del Servicio Geológico de Estados Unidos indicaban que la quebrada Margarita “es posible que esté fuera de su cauce cerca de San Patricio, particularmente en la avenida Luis Vigoreaux, cerca de una gasolinera local”, frente a Garden Hills en Guaynabo.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
