Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios municipios
El boletín del SNM apuntaba a Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón, San Juan y Cataño
22 de septiembre de 2025 - 1:52 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de inundaciones para varios municipios en la tarde de este lunes.
A medida que se registraban fuertes aguaceros y tronadas, la agencia federal anunció a eso de la 1:00 p.m. sobre la advertencia de inundaciones repentinas, que luego cambió a aviso, hasta las 3:45 p.m.
El comunicado apuntaba hasta el momento a los municipios de Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón, San Juan y Cataño
Más temprano, el SNM había advertido que en horas de la tarde se desarrollarían aguaceros.
“A la 1:55 p.m., el radar Doppler indicó que tronadas estaban produciendo fuertes lluvias a través del área avisada”, indicó el SNM. “Hasta dos pulgadas han caído. Lluvia adicional con acumulaciones de hasta dos pulgadas adicionales son posibles”.
Asimismo, exhortó a ejercer precaución ante la posibilidad de “inundaciones repentinas amenazantes a la vida en quebradas, ríos, áreas urbanas, autopistas, carreteras y túneles”.
Señaló que los sensores del Servicio Geológico de Estados Unidos indicaban que la quebrada Margarita “es posible que esté fuera de su cauce cerca de San Patricio, particularmente en la avenida Luis Vigoreaux, cerca de una gasolinera local”, frente a Garden Hills en Guaynabo.
Flash Flood Warning including Bayamón PR, Guaynabo PR and Trujillo Alto PR until 3:45 PM AST pic.twitter.com/1Xj176Gi6T— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 22, 2025
