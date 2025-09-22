Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de inundaciones para varios municipios en la tarde de este lunes.

A medida que se registraban fuertes aguaceros y tronadas, la agencia federal anunció a eso de la 1:00 p.m. sobre la advertencia de inundaciones repentinas, que luego cambió a aviso, hasta las 3:45 p.m.

El comunicado apuntaba hasta el momento a los municipios de Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón, San Juan y Cataño

Más temprano, el SNM había advertido que en horas de la tarde se desarrollarían aguaceros.

“A la 1:55 p.m., el radar Doppler indicó que tronadas estaban produciendo fuertes lluvias a través del área avisada”, indicó el SNM. “Hasta dos pulgadas han caído. Lluvia adicional con acumulaciones de hasta dos pulgadas adicionales son posibles”.

Asimismo, exhortó a ejercer precaución ante la posibilidad de “inundaciones repentinas amenazantes a la vida en quebradas, ríos, áreas urbanas, autopistas, carreteras y túneles”.