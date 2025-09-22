Una fuerte onda tropical traería lluvias a Puerto Rico esta semana

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) monitorea desde la tarde de este domingo una nueva onda tropical en aguas del océano Atlántico que se acerca a las Antillas.

Según el boletín de las 2:00 de la madrugada del lunes, la onda tiene una baja probabilidad de desarrollo para los próximos dos días.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipa que a su paso por el área de Puerto Rico dejará actividad significativa de aguaceros.

“Para mediados de semana, vamos a tener el paso de una fuerte onda tropical comenzando desde el miércoles, extendiéndose a jueves y viernes”, dijo la meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés Serrano.

Agregó que “por el día veríamos un aumento en la secuencia de aguaceros pasajeros, y en las tardes una actividad un poco más generalizada en más sectores de la isla, mayormente en el interior y área metropolitana de San Juan”.

PUBLICIDAD

“No es que va a llover todo el día, pero en los periodos donde se desarrolle la actividad va a ser intensa y podría resultar en acumulaciones que aumenten niveles de ríos y ver inundaciones urbanas de carácter pequeño”, abundó.

Mientras, para este lunes, el SNM emitió un aviso de calor extremo para todos los municipios costeros de Puerto Rico y la región de Caguas.

Inglés señaló que los índices de calor podrían estar entre los 108 a 114 grados Fahrenheit, 10:00 a.m. a las 5:00 de la tarde.

Para las islas municipio de Vieques y Culebra, está en efecto una advertencia de calor extremo.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Según Inglés, por la mañana se esperan cielos despejados, mientras que en la tarde se desarrollarán lluvias en el centro y noroeste de la isla.