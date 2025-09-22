Una fuerte onda tropical traería lluvias a Puerto Rico esta semana
Mientras, un aviso de calor extremo está en efecto para este lunes en municipios costeros y la región de Caguas
22 de septiembre de 2025 - 7:58 AM
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) monitorea desde la tarde de este domingo una nueva onda tropical en aguas del océano Atlántico que se acerca a las Antillas.
Según el boletín de las 2:00 de la madrugada del lunes, la onda tiene una baja probabilidad de desarrollo para los próximos dos días.
Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipa que a su paso por el área de Puerto Rico dejará actividad significativa de aguaceros.
“Para mediados de semana, vamos a tener el paso de una fuerte onda tropical comenzando desde el miércoles, extendiéndose a jueves y viernes”, dijo la meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés Serrano.
Agregó que “por el día veríamos un aumento en la secuencia de aguaceros pasajeros, y en las tardes una actividad un poco más generalizada en más sectores de la isla, mayormente en el interior y área metropolitana de San Juan”.
9/21 8pm EDT: A tropical cyclone could form mid-to-late week (more likely the orange one), but both systems need to be watched closely this week. See https://t.co/tW4KeGe9uJ for more info. pic.twitter.com/Cj21kBQTBs— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 21, 2025
“No es que va a llover todo el día, pero en los periodos donde se desarrolle la actividad va a ser intensa y podría resultar en acumulaciones que aumenten niveles de ríos y ver inundaciones urbanas de carácter pequeño”, abundó.
Mientras, para este lunes, el SNM emitió un aviso de calor extremo para todos los municipios costeros de Puerto Rico y la región de Caguas.
Inglés señaló que los índices de calor podrían estar entre los 108 a 114 grados Fahrenheit, 10:00 a.m. a las 5:00 de la tarde.
Para las islas municipio de Vieques y Culebra, está en efecto una advertencia de calor extremo.
Según Inglés, por la mañana se esperan cielos despejados, mientras que en la tarde se desarrollarán lluvias en el centro y noroeste de la isla.
En cuanto a las condiciones del mar, la meteoróloga alertó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para toda la costa norte de Puerto Rico.
