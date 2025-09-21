Gabrielle se convierte en huracán en aguas del Atlántico
No hay avisos o advertencias en efecto por el momento
21 de septiembre de 2025 - 5:31 PM
La tormenta tropical Gabrielle se intensificó el domingo en el Atlántico, convirtiéndose en huracán al sureste de Bermudas, informaron los meteorólogos.
Los vientos máximos sostenidos de Gabrielle aumentaron a 75 mph, convirtiéndola en un huracán de categoría 1, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus iniciales en inglés), con sede en Miami.
El vórtice de la tormenta se ubicaba a unas 320 millas al sureste de Bermudas y se desplazaba en dirección norte-noroeste a 10 mph.
De acuerdo con los pronósticos de trayectoria actuales, se tiene previsto que Gabrielle pase al este de Bermudas el lunes. No hay avisos ni advertencias costeras en efecto, pero los meteorólogos instaron a los habitantes de Bermudas a mantener una estrecha vigilancia sobre el progreso de la tormenta.
El centro de huracanes dijo que los fuertes oleajes provocados por Gabrielle están afectando a Bermudas y se tiene previsto que lleguen a la costa este desde Carolina del Norte hacia el norte hasta Canadá durante los próximos días.
