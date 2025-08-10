Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios municipios en la zona metropolitana
También hay una advertencia para algunos pueblos de la región central-oeste
10 de agosto de 2025 - 2:18 PM
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió un aviso de inundaciones repentinas este domingo para varios municipios de la zona metropolitana.
El comunicado establece que el aviso cubre los pueblos de Bayamón, Guaynabo y Cataño hasta las 4:00 p.m.
Mientras, la agencia federal emitió advertencias de inundaciones repentinas dirigido a los pueblos de Aguadilla, Aguada, Moca, San Sebastián y Lares hasta las 4:30 p.m.
Aviso de Inundación Repentina incluye Bayamón PR, Guaynabo PR, Cataño PR hasta las 4:00 PM AST pic.twitter.com/YPtlYr7fdv— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 10, 2025
