8 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios pueblos en la zona metropolitana

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan también había anunciado que se esperaban tronadas en algunas partes de la isla

8 de septiembre de 2025 - 3:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Lo que debes y nunca debes hacer durante una tormenta eléctrica, explica el veterano meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este lunes un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios.

De acuerdo con la agencia federal, la actividad de aguaceros provocó que se emitiera la alerta para San Juan, Bayamón y Cataño hasta las 4:15 p.m.

Poco antes, el SNM había anunciado una advertencia de inundaciones repentinas para Cataño, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón, también hasta esa hora.

En la mañana, el SNM informó que se esperaba el desarrollo de tronadas en ciertas zonas de Puerto Rico durante horas de la tarde.

Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
lunes, 8 de septiembre de 2025
