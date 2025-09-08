Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios pueblos en la zona metropolitana
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan también había anunciado que se esperaban tronadas en algunas partes de la isla
8 de septiembre de 2025 - 3:02 PM
8 de septiembre de 2025 - 3:02 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este lunes un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios.
De acuerdo con la agencia federal, la actividad de aguaceros provocó que se emitiera la alerta para San Juan, Bayamón y Cataño hasta las 4:15 p.m.
Poco antes, el SNM había anunciado una advertencia de inundaciones repentinas para Cataño, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón, también hasta esa hora.
Aviso de Inundación Repentina incluye San Juan PR, Bayamón PR, Cataño PR hasta las 4:15 PM AST pic.twitter.com/Ct9KcEJxCt— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 8, 2025
En la mañana, el SNM informó que se esperaba el desarrollo de tronadas en ciertas zonas de Puerto Rico durante horas de la tarde.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: