Emiten aviso de inundaciones repentinas para varios pueblos en la zona metropolitana

Lo que debes y nunca debes hacer durante una tormenta eléctrica, explica el veterano meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este lunes un aviso de inundaciones repentinas para varios municipios.

De acuerdo con la agencia federal, la actividad de aguaceros provocó que se emitiera la alerta para San Juan, Bayamón y Cataño hasta las 4:15 p.m.

Poco antes, el SNM había anunciado una advertencia de inundaciones repentinas para Cataño, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón, también hasta esa hora.