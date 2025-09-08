Opinión
8 de septiembre de 2025
86°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lluvias y tronadas dominarán el inicio de la semana laboral

El Servicio Nacional de Meteorología alerta que podrían registrarse inundaciones en algunas zonas de la isla

8 de septiembre de 2025 - 9:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En horas de la mañana de este lunes, municipios en la zona este ya habían recibido entre dos y tres pulgadas de lluvia. (John Raoux)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La entrada de lluvias desde tempranas horas de la mañana y el desarrollo de tormentas eléctricas a lo largo del día dominarán las condiciones del tiempo este lunes, las que podrían provocar acumulaciones de agua en ciertas zonas.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Yidiana Zayas, alertó que existe un riesgo de limitado a elevado de inundaciones para la zona noroeste y central de Puerto Rico ante los aguaceros que se esperan en horas de la tarde para áreas donde los suelos ya están saturados debido a las lluvias del fin de semana.

“Debido a una perturbación que se continúa moviendo por el área, se han visto aguaceros desde la noche, especialmente en el este y sur de Puerto Rico”, apuntó la meteoróloga.

En horas de la mañana de este lunes, municipios en la zona este ya habían recibido entre dos y tres pulgadas de lluvia. En el sureste, pueblos como Yabucoa, Patillas y Maunabo registraron entre una y media y dos pulgadas; mientras en la zona entre Juana Díaz y Ponce cayó una pulgada.

“Durante el resto de la tarde, debemos ver ese patrón similar en el que continúan algunos aguaceros moviéndose y más hacia la tarde, lo que es usual, se deben concentrar en lugares del interior de Puerto Rico, norte central y hacia el noroeste”, explicó Zayas, al advertir que estas áreas podrían experimentar las tronadas que han estado presentes durante los pasadas días.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Zayas precisó que, en el fin de semana, la zona oeste central y noroeste fue la que más precipitación recibió, con entre cuatro a cinco pulgadas de lluvia.

“Durante el día de hoy, permanece un riesgo entre limitado a elevado, especialmente para esas áreas norte central hacia el oeste. El riesgo limitado lo que significa es que pueden haber alguna acumulación de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje; ya cuando es elevado, pues inundaciones en áreas urbanas, carreteras y algunos riachuelos”, señaló.

A causa de la nubosidad que hay sobre la zona local, no se prevén índices elevados de calor, precisó la meteoróloga.

“Sin embargo, para lo que es el resto de la semana, especialmente miércoles y jueves, probablemente, tengamos nuevamente incremento en esos índices de calor y puede ser que nuevamente pongan alguna advertencia o un aviso”, sostuvo.

El disturbio que afecta Puerto Rico este lunes debería disiparse entre esta noche y mañana, martes, cuando se espera “un parcho más seco” en horas de la mañana. No obstante, el tiempo seco no se extenderá por mucho tiempo.

“Nuevamente, mañana en la tarde llega otro parchito de airea más húmedo, hacia la tarde noche, que para lo que es martes en la tarde, hacia la noche, y miércoles debemos ver un incremento en la frecuencia de aguaceros”, indicó.

LluviaServicio Nacional de MeteorologíaTormenta eléctricaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
lunes, 8 de septiembre de 2025
