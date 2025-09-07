Un domingo lluvioso: fuertes aguaceros amanecen en el este de Puerto Rico
La actividad de humedad se espera que vuelva a afectar al noroeste de la isla en la tarde
7 de septiembre de 2025 - 7:54 AM
Sectores del este y noroeste de Puerto Rico amanecieron con fuertes aguaceros este domingo, en un día que se espera bastante actividad de lluvias en diferentes regiones de la isla.
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan indicó que la situación no se debe a alguna onda ni algún tipo de sistema.
“Es un pequeño disturbio de humedad que está provocando toda esa actividad desde temprana horas de la mañana”, explicó la meteoróloga del SNM Glorianne Rivera.
A es de las 7:15 de la mañana, Rivera señaló que a esa hora “seguimos viendo actividad lluvia algo fuerte en la esquina noroeste de la isla, y a través del este interior”.
“Es bien importante que todas las personas que se encuentren en lugares vulnerables de inundaciones estén bien pendientes a esta actividad, porque ha sido de moderada a fuerte en ocasiones”, agregó.
[September 7th]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 7, 2025
Variable conditions are expected to continue today, with showers and thunderstorms moving across the region throughout the day. And remember, when thunder roars stay indoors! pic.twitter.com/ODMdlcc5ss
Asimismo, anticipó que “esa actividad va a continuar el resto de la mañana en sectores del este de Puerto Rico”.
“Luego, en horas de la tarde, vamos a tener actividad nuevamente a fuerte nuevamente en sectores del interior oeste hacia el noroeste de la isla”, abundó. “Sabemos los problemas que tuvieron ayer en Aguadilla, en particular, así que hoy se espera otra ronda de aguaceros”.
En cuanto a la zona metropolitana, dijo que la línea de humedad surgirá desde el área del bosque el Yunque, en la tarde, provocará aguaceros desde Trujillo Alto hasta Toa Baja.
Mientras, apuntó el comienzo de la semana laboral luce con menos humedad, hasta el miércoles, cuando se espera la llegada de los remanentes de lo que fue el sistema Invest AL91, que ya no figura en el radar en el océano Atlántico. Ya para el próximo fin de semana se supone “que esté bien seco”.
En cambio, sí se espera para este lunes “se vean concentraciones” de particulado de polvo del desierto del Sahara.
Entretanto, Rivera detalló que la nubosidad y actividad de lluvias para este domingo provocará que no haya avisos o advertencias de índice de calor.
Las costas se mantienen tranquilas, con riesgo bajo de corrientes marinas hasta mediados de semana y oleaje de tres a cinco pies.
