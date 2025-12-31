Opinión
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Entre sol y lluvia: así transcurrirá el último día del año en la isla

Aunque predominarán condiciones estables, la cercanía de una vaguada podría generar aguaceros

31 de diciembre de 2025 - 8:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En cuanto a las condiciones marítimas, la energía de una marejada del norte mantiene un riesgo alto de corrientes marinas. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Con el reloj marcando la cuenta regresiva para despedir el 2025, Puerto Rico entra al último día del año bajo un patrón mayormente estable, aunque con la posibilidad de aguaceros aislados en algunas regiones.

RELACIONADAS

De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la jornada de este miércoles, se espera un aumento gradual en la humedad debido a la cercanía de una vaguada.

“El grueso de la vaguada debe quedarse en República Dominicana y el canal de Mona. Sin embargo, se espera el desarrollo de aguaceros en las zona oeste en la tarde. Tampoco se descarta actividad pasajera en otras regiones”, informó Rivera.

De esta forma, algunos sectores podrían estar despidiendo el año viejo bajo la lluvia, mientras otros disfrutarán de condiciones más tranquilas.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

En términos generales, según la científica, predominará un día mayormente bonito, con poca nubosidad y temperaturas algo cálidas.

Los valores máximos rondarán los medios 80 grados Fahrenheit, aunque en áreas costeras podrían alcanzar los altos 80. Mientras, las zonas montañosas se mantendrán un poco más frescas, con temperaturas en los altos 70.

Rivera indicó que para mañana, el primer día del año nuevo, se espera que el grueso de la lluvia se concentre en sectores del oeste y noroeste, producto de la combinación de la humedad asociada a la vaguada, el calor diurno y los efectos locales.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

En cuanto a las condiciones marítimas, la energía de una marejada del norte mantiene un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de todo el litoral norte de Puerto Rico, así como en la isla municipio de Culebra .

Ante este panorama, las autoridades recomiendan optar por playas del sur que estén protegidas o resguardadas.

