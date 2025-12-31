Entre sol y lluvia: así transcurrirá el último día del año en la isla
Aunque predominarán condiciones estables, la cercanía de una vaguada podría generar aguaceros
31 de diciembre de 2025 - 8:21 AM
Con el reloj marcando la cuenta regresiva para despedir el 2025, Puerto Rico entra al último día del año bajo un patrón mayormente estable, aunque con la posibilidad de aguaceros aislados en algunas regiones.
De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la jornada de este miércoles, se espera un aumento gradual en la humedad debido a la cercanía de una vaguada.
“El grueso de la vaguada debe quedarse en República Dominicana y el canal de Mona. Sin embargo, se espera el desarrollo de aguaceros en las zona oeste en la tarde. Tampoco se descarta actividad pasajera en otras regiones”, informó Rivera.
De esta forma, algunos sectores podrían estar despidiendo el año viejo bajo la lluvia, mientras otros disfrutarán de condiciones más tranquilas.
En términos generales, según la científica, predominará un día mayormente bonito, con poca nubosidad y temperaturas algo cálidas.
Los valores máximos rondarán los medios 80 grados Fahrenheit, aunque en áreas costeras podrían alcanzar los altos 80. Mientras, las zonas montañosas se mantendrán un poco más frescas, con temperaturas en los altos 70.
Rivera indicó que para mañana, el primer día del año nuevo, se espera que el grueso de la lluvia se concentre en sectores del oeste y noroeste, producto de la combinación de la humedad asociada a la vaguada, el calor diurno y los efectos locales.
En cuanto a las condiciones marítimas, la energía de una marejada del norte mantiene un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de todo el litoral norte de Puerto Rico, así como en la isla municipio de Culebra .
Ante este panorama, las autoridades recomiendan optar por playas del sur que estén protegidas o resguardadas.
