El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan reiteró, el miércoles, que las condiciones de las playas en la costa norte, desde Rincón hasta Vieques, permanecerán peligrosas con olas rompientes de entre 10 y 12 pies.

Este peligro se experimentará, al menos, hasta el viernes, pero se podría extender a la próxima semana, confirmó el meteorólogo del SNM Carlos Anselmi Molina.

“Continuamos con unas advertencia de resacas fuertes debido a este oleaje rompiente, desde las playas de Rincón hasta las playas de Fajardo, incluyendo la costa norte de Culebra y de Vieques”, subrayó Anselmi Molina, quien añadió que se continuarán registrando inundaciones aisladas a lo largo de la costa por la erosión costera que ha producido el fuerte oleaje de días recientes.

“La costa norte del Atlántico debería continuar sumamente peligrosa debido a que otros pulsos de marejadas, del norte y noreste, continuarán llegando, no se descarta que hasta la próxima semana”, dijo.

Como en los pasados días, las temperaturas continuarán frescas. En el centro se han registrado temperaturas mínimas en los 50 grados Fahrenheit (F°). En la Estación Experimental de Adjuntas se registraron mínimas de 51 F°. En la costa, las temperaturas se acercan a los 70 F°. Según el meteorólogo, esto representa un patrón de temperatura por o por debajo de lo normal.

Durante la mañana, no se esperan lloviznas, pero sí se han registrado eventos de neblina para la zona montañosa y los valles de Puerto Rico.

“En horas de la tarde, no se puede descartar que los efectos de las montañas y la brisa marina den paso a alguna actividad de lluvia de aisladas a dispersa en el área del interior y noroeste de Puerto Rico. No obstante, las acumulaciones de lluvia no deben ser significativas”, añadió el meteorólogo.