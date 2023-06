Ante la probabilidad de que los índices de calor fluctúen entre 105 a 117 grados Fahrenheit (°F), el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este sábado un aviso y advertencia de calor extremo para varios municipios entre la zona metropolitana, norte-central, este-interior, oeste y noroeste.

Este es el tercer día consecutivo en el que el SNM emite un aviso de calor extremo, el máximo nivel de advertencia por estas condiciones del tiempo. Un aviso de calor extremo se emite cuando se espera que los índices de calor (que es el cálculo que surge de las temperaturas máximas y los valores de humedad relativa) estén en o sobre los 112 °F en las próximas 12 a 24 horas.

El SNM todavía no ha confirmado que estos frecuentes de calor extremo que afectan la isla sean el resultado de una ola de calor, porque la temperatura máxima registrada no ha superado por 5 °F o más el valor promedio de temperatura para la fecha de registro. Por lo tanto, es importante mencionar que ola de calor y calor extremo no son un mismo evento y tampoco son dependientes entre sí. Dicho de otra manera, no tiene que haber una ola de calor para experimentar calor extremo y viceversa.

PUBLICIDAD

Asimismo, tampoco representa un récord anticipar potenciales índices de 117, porque este cálculo solo representa una sensación de calor en el cuerpo humano y no constituye un registro de temperatura formal en algún espacio, en un tiempo determinado. Por tal razón, aunque las temperaturas estén, por ejemplo, en los bajos 90 °F, los índices de calor pudieran superar la barrera de los 110 °F.

La temperatura máxima para hoy debería mantenerse en los bajos 90 °F, aunque la temperatura promedio (normal) es de 89 °F. El récord de temperatura para un día como hoy en San Juan es de 94 °F y data del 1993. Existe la posibilidad de que la temperatura máxima que se registre este sábado empate con el récord.

Los pueblos bajo algún tipo de advertencia por calor este sábado son:

Bajo aviso de calor: Bayamón, Carolina, Cataño, Guaynabo, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Arecibo, Barceloneta, Dorado, Florida, Manatí, Vega Alta y Vega Baja

Bajo advertencia de calor: Aguas Buenas, Caguas, Cayey, Cidra, Comerío, Gurabo, Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Aguadilla, Camuy, Hatillo, Isabela, Quebradillas, Aguada, Añasco, Hormigueros, Mayagüez, Moca, Rincón, San Germán y Culebra.

Tanto el aviso como la advertencia de calor estarán en efecto desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. No obstante, la emisión de estos productos no altera la vigilancia de calor que, por primera vez, emitió ayer el SNM para Puerto Rico e Islas Vírgenes. La vigilancia de calor estará en efecto hasta las 5:00 p.m. de mañana, domingo.

PUBLICIDAD

Condiciones como las planteadas bajo un aviso de calor representan un riesgo a la salud, porque provocarían un golpe de calor en las poblaciones más sensitivas, como anciano, niños y personas con enfermedades crónicas. El portal MayoClinic define el golpe de calor como la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 104 °F (40 °C) o más.

Es importante que limite su tiempo al aire libre, bajo el sol o en áreas donde haya poca o ninguna ventilación, para evitar el agotamiento físico y deshidratación. También debe un buen patrón de consumo de agua, aunque no sienta sed. Otras recomendaciones para evitar complicaciones de salud son utilizar ropa cómoda, evitar el consumo de alcohol durante horas de calor, tomar mucha agua y mantenerse en áreas frescas.

Si usted no se siente estable o cree que está que está perdiendo la noción del tiempo o requiere mucho tiempo de descanso, podría estar experimentando un golpe de calor. En ese momento, llame al 9-1-1 o busque ayuda de inmediato.

Recuerde que, también, es importante tomar precauciones con sus mascotas y prevenir que pasen mucho tiempo bajo el sol o en un área con calor y poca ventilación. Coloque a su mascota en un lugar fresco, con sombra y con acceso a un plato o envase con agua.

Aguaceros en la mitad sur

Con el viento soplando del sur, continuará moviéndose hacia Puerto Rico un flujo de humedad que proviene desde el mar Caribe, por lo que no solo habrá condiciones calurosas por ello, pero también oportunidad de desarrollo de algunas lluvias.

PUBLICIDAD

Durante la madrugada, por ejemplo, algunos pueblos en el este y sur experimentaron aguaceros pasajeros, pero las acumulaciones de lluvia no fueron significativas. Un patrón similar se repetirá en horas de la tarde, para las mismas regiones, y la diferencia estará en que la frecuencia de lluvias pudiera ser mayor, lo que dejaría algunas inundaciones menores en áreas con poco drenaje.

Este sábado debería ser el día más húmedo -en materia de desarrollo de lluvias- este fin de semana, porque la influencia de una alta presión entre mañana y el próximo lunes limitará considerablemente la convección profunda (desarrollo de amplias nubes con fuertes aguaceros y tronadas).

Además, ya está en el área local la masa de aire seco con polvo del Sahara que estaba prevista a arribar a la isla durante el día de ayer, viernes. Esta bruma aumentará su concentración gradualmente hasta el próximo martes, cuando se espera que llegue una nube densa con particulado de polvo sahariano.

La presencia de polvo del Sahara, además de la alta presión, son factores que juegan en contra del desarrollo de lluvias, además que la bruma influye en las altas temperaturas.

---

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés). Consulta más de nuestras historias del tiempo aquí.