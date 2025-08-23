Opinión
23 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Invest AL90 se convierte en la tormenta tropical Fernand

El boletín de las 5:00 p.m. del Centro Nacional de Huracanes indicó que al fenómeno con vientos sostenidos de 40 millas por hora

23 de agosto de 2025 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen del satélite GOES-19 de la tormenta tropical Fernand. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El sistema denominado Invest AL90 se convirtió en la tarde del sábado en la tormenta tropical Fernand, el sexto ciclón de la temporada de huracanes 2025 en el océano Atlántico, confirmó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en un boletín emitido a las 5:00 p.m.

Aunque el fenómeno atmosférico no representa peligro para Puerto Rico o el Caribe, pues su formación ocurrió al norte de la isla, su campo de humedad sí provocó eventos de lluvias y tronadas en la isla durante la tarde de este sábado.

Según el boletín, en la tarde del sábado el fenómeno atmosférico se movía en dirección norte, a razón de 15 millas por hora (mph), con una presión de 1010 milibares (mb) en su centro de circulación.

El centro se ubicaba en la latitud 27.2 grados Norte y 61.4 grados Oeste, al sureste de las islas Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 40 mph.

Según el CNH, Fernand permanecerá en mar abierto y no impactará tierra. Es probable que se fortalezca durante el fin de semana y se convierta en huracán el lunes, antes de debilitarse el martes, según la agencia federal.

El CNH pronosticó que la tormenta continuará su paso hacia el norte-noreste durante los próximos días y que luego se desplazará al este de las Bermudas.

Fernand es la sexta tormenta con nombre de la temporada de huracanes 2025 en el Atlántico y se formó tras el huracán Erin, que se desarrolló el 15 de agosto.

Centro Nacional de Huracanes
Centro Nacional de Huracanes (Suministrada)
