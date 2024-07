Lluvia y ráfagas de viento para Puerto Rico durante el jueves asociadas al paso de onda tropical

“Sin embargo, no debería acumularse mucha lluvia. Quizás, después del evento veamos entre una y dos pulgadas de acumulación, un poco más en algunos sectores del sureste, pero lo que sí va a traer son ráfagas de viento fuerte, por encima de las 25 a 30 mph y quizás ese sea el impacto principal asociado a esta onda ”, añadió.

No se descartan inundaciones urbanas y de pequeños cuerpos de agua en esa zona debido a la precipitación que se espera registre el fenómeno, que apenas mantiene una probabilidad de desarrollo de 10%.

El campo de nubosidad asociado a la onda tropical aliviará un poco los altos índices de calor que Puerto Rico ha experimentado en las pasadas semanas . No obstante, el meteorólogo no descartó que en algunos sectores de la isla se registren índices de calor sobre los 100 grados Fahrenheit (°F).

“Como debe estar nublado, posiblemente no veamos índices de calor tan altos en general. Hay sectores que no verán tanta nubosidad y en esos lugares los índices de calor podrían superar los 100 °F. Mayormente el norte y noroeste, que no siempre participa en estos eventos de lluvia”, aseguró el experto.