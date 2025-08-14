Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
14 de agosto de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lluvias, alto oleaje y fuertes corrientes marinas: estos son los posibles efectos de Erin en Puerto Rico

El Centro Nacional de Huracanes proyecta que la tormenta tropical se fortalecerá en los próximos días

14 de agosto de 2025 - 6:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro Nacional de Huracanes prevé que Erin se convertirá en un huracán de categoría 3 o más en el fin de semana. (NHC/NOAA)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La tormenta tropical Erin continúa en la mañana de este jueves en su ruta hacia el Caribe y los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes apuntan a que Puerto Rico sentirá este fin de semana su impacto en términos de oleaje, fuertes corrientes marinas, lluvias y vientos de fuerza de tormenta tropical.

RELACIONADAS

El archipiélago puertorriqueño no recibirá el embate directo del sistema, el cual se prevé que se convertirá en un huracán en los próximos días.

“El entorno general alrededor de Erin es propicio para el fortalecimiento gradual durante el próximo día más o menos”, expresó el CNH, en la discusión de su boletín de las 5:00 a.m. del jueves. “Continúa habiendo confianza de que Erin será un huracán grande y poderoso sobre el suroeste del océano Atlántico este fin de semana”, agregó.

Erin pasará al noroeste de Puerto Rico entre sábado y domingo, de acuerdo con la trayectoria proyectada por el CNH.

Lluvia localmente fuerte, oleaje alto y corrientes de marcha, y vientos con fuerza de tormenta tropical podrían ocurrir en porciones de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana a medida que el núcleo de Erin pasa al norte de esas islas. Los intereses en estas áreas deben continuar monitoreando el progreso de Erin”, detalló el CNH.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

De acuerdo con el boletín de las 5:00 a.m., Erin continuaba con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (mph) y se movía hacia el oeste a 17 mph. A esa hora, se encontraba en la latitud 16.3 norte, longitud 48.2 oeste. Los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden a 60 millas del centro de Erin.

“La mayoría de la guía de intensidad continúa mostrando fortalecimiento en este marco de tiempo solo a una tasa constante, con el pronóstico de que Erin se convertirá en un huracán mayor para el día 3. El pronóstico de intensidad del CNH es similar al anterior”, detalló el CNH, en referencia al boletín de la noche del miércoles.

Un avión cazahuracanes investigó el sistema tropical el miércoles.

La agencia meteorológica alertó que las personas deben asegurarse que sus planes de emergencia familiares estén actualizados, en momentos en que el trópico se encamina al pico de la temporada de huracanes.

“Si bien todavía hay incertidumbre en qué impactos podrían ocurrir en porciones de las Bahamas, la costa este de los Estados Unidos y las Bermuda la próxima semana, el riesgo de oleaje y corrientes marinas peligrosas a través de la cuenca del Atlántico occidental la próxima semana está aumentando”, agregó.

Tags
MeteorologíaTormenta tropicalCentro Nacional de HuracanesTemporada de huracanesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 14 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: