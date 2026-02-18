Marejada del norte aumentará el riesgo de corrientes marinas desde el jueves

Las condiciones del tiempo se mantendrán mayormente tranquilas este miércoles, aunque se esperan algunos aguaceros pasajeros en sectores de la isla.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que en horas de la mañana podrían registrarse algunos aguaceros sobre el este.

No obstante, a medida que avance el día, la humedad disponible y los efectos locales podrían propiciar el desarrollo de lluvia y tronadas desde el área de El Yunque hacia la zona metropolitana, así como desde el interior hacia el suroeste.

En el interior y suroeste existe un riesgo de inundaciones que fluctúa de limitado a elevado durante la tarde, asociado a la lluvia y las tormentas eléctricas que puedan formarse.

Zayas agregó que las temperaturas se mantendrán ligeramente por encima de lo normal, lo que a su vez favorecerá el desarrollo de esos aguaceros.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantiene relativamente tranquilo, con alturas cercanas a los tres pies. Sin embargo, se anticipa un deterioro en las condiciones a partir de este jueves debido a la llegada de una marejada del norte.

“Lo más probable habrá un riesgo alto de corrientes marinas a partir del jueves. Así que exhortamos a las personas a que se mantengan atentas al pronóstico”, advirtió.