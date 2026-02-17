Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aguaceros pasajeros y ambiente más seco marcarán el patrón del tiempo esta semana

También se mantiene un riesgo de bajo a moderado de corrientes marinas

17 de febrero de 2026 - 9:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se espera actividad de lluvia en el oeste e interior. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aguaceros pasajeros en la mañana y lluvias en el interior y oeste durante la tarde marcarán el patrón del tiempo en Puerto Rico durante los próximos días, anticipó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

RELACIONADAS

La científica explicó que este patrón de tiempo variable se mantendrá similar durante el resto de la semana, aunque se anticipa un ambiente más seco en general debido a la influencia de un sistema de alta presión en el Atlántico.

No obstante, advirtió que algunas lluvias podrían moverse lentamente, lo que aumentaría el riesgo de acumulación de agua en carreteras y zonas urbanas, especialmente en áreas con drenaje deficiente.

Rivera indicó, además, que un sistema frontal se acercará a la región esta noche, pero se espera que permanezca al norte del área, por lo que no debe provocar actividad significativa en Puerto Rico.

En cuanto a las condiciones marítimas, sostuvo que se mantiene un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas.

Sin embargo, a partir del jueves se anticipa la llegada de una marejada del norte-noreste, la cual promoverá oleaje peligroso a través de las aguas locales al menos hasta el sábado.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: