Aguaceros pasajeros y ambiente más seco marcarán el patrón del tiempo esta semana

Aguaceros pasajeros en la mañana y lluvias en el interior y oeste durante la tarde marcarán el patrón del tiempo en Puerto Rico durante los próximos días, anticipó la meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La científica explicó que este patrón de tiempo variable se mantendrá similar durante el resto de la semana, aunque se anticipa un ambiente más seco en general debido a la influencia de un sistema de alta presión en el Atlántico.

No obstante, advirtió que algunas lluvias podrían moverse lentamente, lo que aumentaría el riesgo de acumulación de agua en carreteras y zonas urbanas, especialmente en áreas con drenaje deficiente.

Rivera indicó, además, que un sistema frontal se acercará a la región esta noche, pero se espera que permanezca al norte del área, por lo que no debe provocar actividad significativa en Puerto Rico.

En cuanto a las condiciones marítimas, sostuvo que se mantiene un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas.

Sin embargo, a partir del jueves se anticipa la llegada de una marejada del norte-noreste, la cual promoverá oleaje peligroso a través de las aguas locales al menos hasta el sábado.