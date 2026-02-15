Opinión
Avisos de tornado y vientos: sistema de tormentas se extiende por el sureste de Estados Unidos

Mientras, el noreste se descongela tras semanas de temperaturas muy frías

15 de febrero de 2026 - 1:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hielo se encuentra frente a la Estatua de la Libertad vista desde el remolcador rompehielos Coast Guard Cutter Hawser en la parte alta del puerto de Nueva York, miércoles 11 de febrero de 2026. (AP Photo/Ted Shaffrey) (Ted Shaffrey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ATLANTA - Un sistema de tormentas que barre a través del sureste a finales del sábado y el domingo trajo advertencias de tornados a Mississippi y Louisiana, y luego apuntó a partes de Georgia y Florida, mientras que la gente en el noreste finalmente estaban recibiendo un respiro de semanas de temperaturas muy frías.

RELACIONADAS

Algunas de las tormentas más feroces en el Sur se registraron cerca de Lake Charles, Luisiana, donde los fuertes vientos de una tormenta volcaron un remolque para caballos y una carroza de Mardi Gras, dañaron un puente para aviones del aeropuerto y lanzaron el toldo metálico de una casa contra las líneas eléctricas. Los daños fueron documentados por empleados del Servicio Meteorológico Nacional que inspeccionaron la zona.

Los postes eléctricos se partieron y derribaron cerca de las ciudades de Jena, Cheneyville y Donaldsonville, en Luisiana, informó el servicio meteorológico.

Una iguana aturdida por el frío yace inmóvil en la terraza de una casa, el domingo 1 de febrero de 2026, en South Miami, Florida.Aunque los animales quedan tendidos e inmóviles en el suelo, luego recuperan su movimiento y continúan con vida.Durante los pasados días, el sur de Florida ha experimentado la masa de aire más fría registrada desde diciembre de 1989, informó Peter Mullinax, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica en College Park, Maryland.
1 / 16 | Iguanas cayendo y frutas congeladas: inusual frío sorprendió a Florida. Una iguana aturdida por el frío yace inmóvil en la terraza de una casa, el domingo 1 de febrero de 2026, en South Miami, Florida. - Rebecca Blackwell

No se registraron muertos ni heridos graves, pero los informes de daños se produjeron mientras el sistema de tormentas seguía su trayectoria hacia partes del sur de Georgia y el Panhandle de Florida, que estaban bajo alerta de tornado el domingo.

Mientras tanto, el noreste empezaba a descongelarse tras varias semanas de un frío inusual.

A mediados de semana, Boston se encontraba casi 7 grados Fahrenheit (-14 Celsius) por debajo de la media de febrero, y la ciudad se encaminaba hacia su invierno más frío en más de una década. El domingo seguía haciendo frío en Boston, pero las previsiones para la semana anunciaban temperaturas de entre 30 y 40 grados, más cercanas a la media estacional.

Peatones cruzan la calle a lo largo de Broadway durante una tormenta de invierno el sábado, 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV)Una maquinaria remueve la nieve y el hielo de las vías en Lake Forest, Illinois.Peatones cruzan la calle cerca del Radio City Music Hall, en Nueva York.
1 / 45 | Nieve y temperaturas extremas: millones afectados por una impresionante tormenta invernal en Estados Unidos. Peatones cruzan la calle a lo largo de Broadway durante una tormenta de invierno el sábado, 24 de enero de 2026, en Nashville, Tennessee (AP Photo/George Walker IV) - George Walker IV

En el resto de EE.UU., algunas zonas de California se preparaban para chubascos, tormentas eléctricas y chubascos de nieve. Jacob Spender, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento, dijo que un sistema de tormentas se estaba moviendo en la costa de California durante todo el domingo y durante toda la semana.

Se pronosticaban fuertes nevadas en zonas elevadas, dijo Spender.

“A medida que nos adentremos en las montañas y las estribaciones, vamos a ver algunas nevadas”, dijo Spender. “Así que habrá nevadas todo el camino hacia abajo en las estribaciones también”.

Spender dijo que la gente debe prestar atención a las advertencias de viaje en los próximos días.

“Así que si viajan, que empaqueten kits de seguridad para el invierno. Cualquier cosa para estar preparados. Este es un sistema más grande, y un sistema importante”, dijo Spender.

--

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Breaking NewsGeorgiaFlorida
