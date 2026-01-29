Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Situación en el sur de Estados Unidos empeora tras días de hielo y frío extremo

La tormenta invernal ha dejado a miles sin electricidad, con temperaturas bajo cero y carreteras intransitables

29 de enero de 2026 - 8:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Camiones de empresas de servicios, en las calles heladas de Nashville, Tennessee. (George Walker IV)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los operadores de Mississippi reciben llamadas desesperadas de gente atrapada en sus hogares que necesita medicamentos u oxígeno. En Tennessee, los agentes chequean cómo se encuentran aquellos de quienes no se ha tenido noticias en días. Y en al menos una zona rural, las autoridades han recurrido a los camiones que suelen usarse para combatir incendios forestales para transportar a pacientes a hospitales.

RELACIONADAS

Podrían pasar días hasta que se restablezca la electricidad en el sur de Estados Unidos, donde se espera que los termómetros marquen temperaturas negativas el viernes en zonas que no acostumbradas ni equipadas para soportar tanto frío. La situación está llegando a un punto crítico para los ancianos y personas con problemas de salud que carecen de electricidad, algunos de ellos atrapados por carreteras intransitables debido al hielo y los árboles caídos.

Nancy Dillon, de 87 años, pasó tres días sin luz en la granja familiar en una zona rural a las afueras de Nashville, dependiendo de su chimenea para calentarse. Cuando la batería de su celular comenzó a agotarse y la de repuesto dejó de funcionar, dijo que se “alarmó”.

“Si me cayera, si necesitara a alguien, no habría forma de obtener ayuda”, indicó, agregando que recuperó el suministro eléctrico el martes por la noche.

La creciente miseria y ansiedad se produce en medio de lo que, según las autoridades de Mississippi, es la peor tormenta invernal en el estado en más de 30 años. Se abrieron unos 60 refugios en todo el estado, conocido como uno de los más pobres del país. Pero para algunas comunidades, no son suficientes.

Hal Ferrell, alcalde de Batesville, afirmó el miércoles que nadie en la ciudad tiene electricidad y, con las carreteras aún resbaladizas por el hielo, es demasiado pronto para comenzar las operaciones de rescate.

“Estamos en un verdadero aprieto y no hay los centros de acogida para 7,500 personas”, manifestó Ferrell.

Alrededor de 298,000 hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles por la noche, la gran mayoría en Tennessee y Mississippi.

Al menos 70 personas han muerto en los estados afectados por la peligrosa ola de frío.

En el condado de Hardin, Tennessee, en la frontera estatal con Mississippi, LaRae Sliger, directora de la oficina local de manejo de emergencias, dijo que, aunque la gente estaba preparada para pasar un par de días sin electricidad, no pueden estar mucho más tiempo sin ayuda.

“Tienen frío, no tienen electricidad, no tienen calefacción, se han quedado sin propano, sin leña, sin queroseno para sus calentadores”, manifestó.

Más de 96,000 cortes de electricidad seguían activos en Nashville, Tennessee, donde árboles caídos y líneas eléctricas cortadas bloqueaban el acceso a algunas zonas. Los trabajadores de los servicios públicos necesitarán al menos el fin de semana, si no más, para terminar de recuperar el suministro eléctrico, dijo Brent Baker, vicepresidente de Nashville Electric Service.

Los meteorólogos dicen que las temperaturas negativas continuarán en el este de Estados Unidos hasta febrero, con una nueva ola de aire ártico este fin de semana. Hay cada vez más posibilidades de que se produzcan nevadas intensas en las Carolinas y Virginia.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que las probabilidades de nevadas adicionales y significativas son bajas en lugares como Nashville pero, durante el fin de semana, los termómetros marcarán cifras peligrosamente bajas con sensaciones térmicas negativas.

Mississippi envió 135 quitanieves y tropas de la Guardia Nacional equipadas con grúas a tramos de las Interestatales 55 y 22 bloqueadas por vehículos abandonados en zonas del norte del estado afectadas por el hielo.

Los coches y camiones que intentaban circular por las carreteras congeladas en fila comenzaron a quedarse atascados el martes. No se reportaron heridos, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosMississippiTennessee
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: