Menos lluvia, pero más riesgo en el mar: persisten las condiciones peligrosas

Una masa de aire seco limitará la actividad de lluvias este miércoles, pero persisten condiciones marítimas y costeras peligrosas.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, de registrarse aguaceros, estos serían pasajeros y no se anticipan problemas significativos en términos de acumulación de lluvia.

Advirtió que aún prevalecen condiciones localmente ventosas, aunque se espera que los vientos disminuyan gradualmente en los próximos días.

Ante este panorama, se mantiene vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para la mayoría de las aguas locales, así como un riesgo alto de corrientes marinas para playas del norte, este, sureste, Vieques y Culebra, al menos hasta las 6:00 p.m. de hoy.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Luego de esa hora, el riesgo alto de corrientes marinas disminuirá para las zonas del suroeste y sur-central, pero continuará para el norte, este, sureste, Vieques y Culebra hasta la tarde del jueves.

PUBLICIDAD

En cuanto a las condiciones marítimas, la advertencia quedará vigente únicamente para las aguas al norte tras las 6:00 p.m. de hoy.