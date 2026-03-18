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Menos lluvia, pero más riesgo en el mar: persisten las condiciones peligrosas

La brisa fuerte mantiene un riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las zonas costeras

18 de marzo de 2026 - 7:42 AM

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Se espera que los vientos disminuyan gradualmente en los próximos días. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una masa de aire seco limitará la actividad de lluvias este miércoles, pero persisten condiciones marítimas y costeras peligrosas.

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La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó que, de registrarse aguaceros, estos serían pasajeros y no se anticipan problemas significativos en términos de acumulación de lluvia.

Advirtió que aún prevalecen condiciones localmente ventosas, aunque se espera que los vientos disminuyan gradualmente en los próximos días.

Ante este panorama, se mantiene vigente una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para la mayoría de las aguas locales, así como un riesgo alto de corrientes marinas para playas del norte, este, sureste, Vieques y Culebra, al menos hasta las 6:00 p.m. de hoy.

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Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Luego de esa hora, el riesgo alto de corrientes marinas disminuirá para las zonas del suroeste y sur-central, pero continuará para el norte, este, sureste, Vieques y Culebra hasta la tarde del jueves.

En cuanto a las condiciones marítimas, la advertencia quedará vigente únicamente para las aguas al norte tras las 6:00 p.m. de hoy.

De cara al fin de semana, anticipó que la disminución en los vientos podría coincidir con la cercanía de un frente, lo que aumentará la humedad y podría elevar el riesgo de inundaciones.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorología
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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