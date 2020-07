El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) descartó este martes que exista un riesgo de tornado, producto de una tronada severa, en la zona metropolitana durante el día de hoy.

La meteoróloga Rosalina Vázquez aclaró a El Nuevo Día que sí se emitió una advertencia por fuertes tronadas entre los pueblos del interior y la zona metropolitana de la isla, pero dicha comunicación ya se canceló hace más de media hora.

“Sí se emitió un aviso de tronada severa, sin embargo eso no se ha emitido por parte de nosotros. Lo que pasa es que del Servicio Nacional de Meteorología en Miami estaban funcionando como back up de nosotros y ellos entendían que era necesario advertir sobre el desarrollo de un tornado y por eso lo emitieron, pero nosotros estábamos haciendo análisis y no había posibilidad de desarrollo y por eso no emitimos ninguna advertencia. Además, esa comunicación ya se canceló”, explicó la experta.

Añadió que sí existe un comunicado especial por fuertes lluvias para algunos pueblos del interior y del sur, pero ya en los próximos minutos también se cancelará.

El meteorólogo Ian Colón Pagán estableció más temprano en entrevista con este medio que durante la mañana se podían desarrollar aguaceros y tronadas aisladas, pero la actividad más fuerte se espera en horas de la tarde por la combinación de efectos locales y la influencia de una vaguada en niveles altos.

““Hoy tendremos aguaceros en el este de puerto Rico en la mañana y en la tarde en el interior y oeste con posibles tronadas. En el área metropolitana puede que haya algún aguacero aislado y tronadas en la tarde. Ayer en la zona sur del área metro estuvimos cerca de las tres pulgadas y el radar marcó hasta dos pulgadas en el interior y oeste. Hoy puede que registremos la misma cantidad de lluvia”, detalló.

De hecho, casi toda la isla está bajo riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

La perspectiva del tiempo que emitió para hoy el SNM establece un riesgo moderado de inundaciones urbanas y pequeños riachuelos para el área que comprende desde la zona metropolitana hasta el oeste de la isla, y un riesgo bajo para toda el área este. Solo los municipios del sur desde Ponce a Cabo Rojo no tienen riesgo de inundaciones.

Mapa que muestra en amarillo el riesgo bajo de inundaciones y en anaranjado el riesgo moderado para varias partes del a isla. (NWS)

Los estimados en acumulaciones de agua que se anticipan para hoy van desde una a tres pulgadas. En áreas aisladas y dependiendo del terreno la acumulación podría ser mayor.