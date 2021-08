El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan exhortó a la población a que revise sus planes de emergencia y esté atenta a los productos emitidos por la agencia debido a que a partir del 15 de agosto iniciará el período pico de la temporada de huracanes en el océano Atlántico.

El recordatorio se da justo en momentos en que el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) inició informes sobre dos ondas tropicales en la cuenca del Atlántico que tienen probabilidades de desarrollo ciclónico en los próximos días.

“Ver estos sistemas que el Centro Nacional de Huracanes está monitoreando es un recordatorio de que ya estamos entrando al pico de la temporada de huracanes. Dentro de las próximas semanas a partir del 15 de agosto es el período pico de la temporada. Y estas ondas lo que reflejan es que ya los motores se están calentando y gradualmente el Atlántico tendrá más condiciones conducentes a desarrollo ciclónico”, explicó el experto vía telefónica.

Uno de los disturbios está saliendo de África, pero el que está más cerca del Caribe se encuentra a varias millas al este de las Antillas Menores y debería llegar a la región entre martes a miércoles de la próxima semana.

La onda que llegará a mediados de la próxima semana tiene 20% de probabilidad de desarrollo en cinco días, mientras que la que saldrá de África durante el día de mañana tiene 30% de probabilidad de desarrollo en cinco días.

Lojero advirtió que los modelos meteorológicos no están en consenso cuando se trata de proyectar estos disturbios a largo plazo, debido a que el margen de error es de siete días.

Sin embargo, la onda tropical que llegaría el martes a la isla sí tiene potenciales para generar acumulaciones de agua y tronadas generalizadas sobre la isla, según los modelos.

“Los modelos están indicando que esta onda pasaría sobre nuestra área a mediados de la semana próxima. Sería una fuerte onda tropical. Pero si se desarrollará o no está por verse. Si se desarrolla en algo, los modelos no ven que sea un sistema fuerte, porque el ambiente, según el Centro de Huracanes, está marginalmente conducente para desarrollo. En este aspecto, lo que traería este sistema, en el peor de los escenarios, sería un aumento en lluvia y tronadas para el área en la semana próxima”, detalló Lojero.

El experto recalcó en que las marcas de estas zonas de sospecha en el mapa del NHC no debe alarmar a la población, pues no son trayectorias de los sistemas, sino áreas donde potencialmente se puede desarrollar un disturbio tropical.

“Cuando el Centro Nacional de Huracanes marca zonas en el mapa significa que son áreas donde potencialmente un disturbio se puede desarrollar, pero no es trayectoria. Mucha gente lo confunde con trayectoria, pero no es trayectoria es área donde posiblemente un sistema puede desarrollarse. Así que no hay que entrar en pánico por estas dos áreas de sospecha, pero sí hay que estar vigilantes”, expresó el meteorólogo.