El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) le asignó un 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico a una onda tropical que se encuentra sobre tierra en África y que ya para mañana en la tarde al jueves debe estar sobre aguas del océano Atlántico en ruta por el trópico.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Lee Anne Inglés Serrano señaló, en entrevista con El Nuevo Día, que el disturbio tiene una amplia zona de nubosidad que tendrá condiciones favorables para el desarrollo ciclónico, por lo que no se descarta que a finales de esta semana se pueda convertir en una depresión tropical.

“Este disturbio con 70% de probabilidad en cinco días. A medida que se mueva al agua tendrá condiciones favorables para desarrollo y digo a medida que se mueva al agua, porque todavía está sobre tierra en África. El Centro Nacional de Huracanes espera que salga entre mañana al jueves y se coloque sobre agua”, explicó la experta.

Al tiempo, le pidió prudencia y calma a la ciudadanía debido a que en las redes sociales se podría generar preocupación si se toman en cuenta las imágenes de los principales modelos meteorológicos como el GFS y el ECMWF (modelo europeo) que sugieren de este sistema como un huracán cerca de la región dentro de una semana y media, pero dicho pronóstico es “demasiado impreciso”.

“Estamos hablando de modelos a largo plazo y tienen mucha incertidumbre. Así que sí, tenemos esas herramientas que sugieren que tendremos un fuerte sistema cercano al área, pero hay que esperar y estar atentos porque puede cambiar. De todas formas, le exhortamos a la ciudadanía a que se prepare y revise sus planes de emergencia porque ya estamos en el pico de la temporada de huracanes”, recalcó.

Por su parte, el NHC se limita a informar que el disturbio tendrá condiciones favorables para un desarrollo gradual y que su movimiento de traslación será hacia el oeste tan pronto esté en ruta por el Atlántico tropical.

Además, como aún no ha salido de África, la onda tropical no interactuará con las tormentas tropicales Paulette y Rene que ya están localizadas sobre el Atlántico tropical, continuó Inglés Serrano. Dichos ciclones, sin embargo, continuarán su ruta hacia el norte del océano Atlántico y no se espera que afecten territorio alguno.

En lo que va de esta temporada de huracanes se han desarrollado 18 ciclones tropicales, de los que 17 fueron tormentas con nombre. De las 17 tormentas, cinco alcanzaron fuerza de huracán y uno como huracán intenso.

La fecha estadística aproximada que marca el pico de la temporada de huracanes es el período del 10 al 15 de septiembre, según el SNM.