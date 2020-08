El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó esta mañana que se formó la tormenta tropical Laura, antes la depresión tropical 13.

Un avión cazahuracanes encontró que el sistema tiene vientos de 45 millas por hora y se encuentra en la latitud 17.0 grados Norte con longitud 59.8 grados Oeste.

Además, el avión encontró que el centro de circulación del sistema está más al sur de lo pronosticado, por lo que la trayectoria se ajustaría más cerca de Puerto Rico en el próximo informe.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que, independientemente de si pasa cerca o lejos de la isla la tormenta dejará entre tres y seis pulgadas de precipitación sobre Puerto Rico, por lo que la isla está bajo vigilancia de inundaciones hasta el sábado a las 8:00 p.m.

El meteorólogo Gabriel Lojero, del SNM, exhortó a la ciudadanía a no mirar la tormenta como un solo punto en el mapa, puesto que el sistema tiene un campo de lluvias bastante amplio que afectará a la isla desde horas de la noche de hoy.

“Este sistema se ha mantenido desorganizado. Y es por dos factores, el primero es que la velocidad de traslación del sistema que es de más de 20 millas por hora y otro factor son los vientos cortantes moderados. Eso no ha permitido que este sistema pueda fortalecerse. Pero no importa la distancia a la que pase, es un sistema muy amplio y recibiremos mucha lluvia”, explicó el experto.

En el boletín de las 8:00 a.m., el NHC informó que el sistema podría pasar cerca o al norte de Puerto Rico como una tormenta tropical débil.

“Se espera que los vientos más fuertes de tormenta se mantengan al norte del área sobre el Atlántico, pero como está desorganizado es posible que el centro del sistema se reorganice y esté más cerca de la isla”, advirtió Lojero.

La última trayectoria de la depresión se ajustó un poco más cerca de Puerto Rico en el boletín de las 5:00 a.m., comparada con la de ayer. No obstante, el boletín de las 11:00 a.m. de hoy podría tener nuevos cambios, por lo que el meteorólogo exhortó a la ciudadanía a prestar mucha atención y repasar sus planes de emergencia.

“Vimos cómo fueron las inundaciones con (la tormenta tropical) Isaías. Así que es importante que la gente se prepare en las zonas vulnerables a inundaciones”, puntualizó.