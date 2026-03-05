Oleaje peligroso eleva el riesgo para bañistas en playas del norte y este

Brisas fuertes a ventosas continúan generando mar picado y un alto riesgo de corrientes marinas en varias playas de Puerto Rico, condiciones que podrían persistir hasta el domingo.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), advirtió que estas condiciones mantienen una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en la mayoría de las aguas, por lo que recomendó precaución a quienes naveguen durante los próximos días.

Asimismo, señaló que el mayor riesgo de corrientes marinas se concentra en las playas del norte y este, donde el oleaje y las olas rompientes podrían resultar peligrosas para los bañistas.

Ante esto, sugirió considerar playas del sur y oeste o visitar balnearios, siempre tomando medidas de precaución.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

En cuanto al tiempo, parchos de humedad arrastrados por los vientos estarán provocando aguaceros breves en el este, noreste y el área metropolitana en la mañana, los cuales podrían afectar a personas en el trayecto al trabajo, al llevar a los niños a la escuela o durante actividades al aire libre.

