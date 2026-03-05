Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Oleaje peligroso eleva el riesgo para bañistas en playas del norte y este

Brisas fuertes a ventosas continúan generando mar picado a través de la mayoría de las aguas

5 de marzo de 2026 - 8:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un salvavidas cerca de la playa.
En cuanto al tiempo, parchos de humedad arrastrados por los vientos estarán provocando aguaceros breves. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Brisas fuertes a ventosas continúan generando mar picado y un alto riesgo de corrientes marinas en varias playas de Puerto Rico, condiciones que podrían persistir hasta el domingo.

La meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), advirtió que estas condiciones mantienen una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en la mayoría de las aguas, por lo que recomendó precaución a quienes naveguen durante los próximos días.

Asimismo, señaló que el mayor riesgo de corrientes marinas se concentra en las playas del norte y este, donde el oleaje y las olas rompientes podrían resultar peligrosas para los bañistas.

Ante esto, sugirió considerar playas del sur y oeste o visitar balnearios, siempre tomando medidas de precaución.

En cuanto al tiempo, parchos de humedad arrastrados por los vientos estarán provocando aguaceros breves en el este, noreste y el área metropolitana en la mañana, los cuales podrían afectar a personas en el trayecto al trabajo, al llevar a los niños a la escuela o durante actividades al aire libre.

Durante la tarde, sectores del oeste y suroeste podrían experimentar un mayor potencial para el desarrollo de aguaceros, aunque el riesgo de inundaciones se mantiene limitado. Según Novoa, estas condiciones podrían persistir durante los próximos días.

