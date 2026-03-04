Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vientos mantienen el mar agitado: oleaje de hasta ocho pies y riesgo alto de corrientes marinas

Conoce el pronóstico del tiempo para este miércoles

4 de marzo de 2026 - 8:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Letrero que advierte de corrientes marinas fuertes en la costa.
En cuanto al tiempo, se espera un día mayormente estable, aunque la entrada de un parche de humedad podría provocar aguaceros pasajeros. (GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Los vientos persistentes continúan agitando el mar alrededor de Puerto Rico, provocando oleaje peligroso y un riesgo elevado de corrientes marinas en varias costas de la isla este miércoles, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La meteoróloga Glorianne Rivera, del SNM, indicó que el oleaje se mantiene entre seis y ocho pies tanto en aguas costeras como en mar abierto del Atlántico, el Caribe y los pasajes locales, condiciones que se extenderán durante los próximos días.

Ante este panorama, permanece en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas hasta tarde en la noche del viernes para la mayoría de las aguas regionales, excepto las aguas protegidas del oeste y sur de la isla.

Asimismo, continúa un riesgo alto de corrientes marinas en las playas de la costa norte y este, también vigente hasta tarde el viernes.

“Sin embargo, cabe destacar que las condiciones ventosas se prevé que continúen hasta la próxima semana laboral, así que es bien importante que aquellas personas locales y turistas que van a hacer sus planes de fin de semana tengan en cuenta que estas condiciones marítimas y costeras van a continuar bien peligrosas a lo largo del fin de semana”, sostuvo Rivera.

La meteoróloga exhortó a los navegantes a mantenerse en puerto seguro y a los bañistas a permanecer fuera del agua, particularmente en las playas de la costa norte.

En cuanto al tiempo, se espera un día mayormente estable, aunque la entrada de un parche de humedad podría provocar aguaceros pasajeros en el este durante la mañana y en el interior y oeste en la tarde. Debido a los vientos, estas lluvias serán de rápido movimiento, por lo que el riesgo de inundaciones se mantiene limitado.

Las temperaturas se mantendrán dentro de lo normal para esta época del año, con máximas en los medios a altos 80 grados Fahrenheit en sectores costeros y entre los altos 70 y bajos 80 en el interior.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
