Continúa disminuyendo el potencial ciclónico de la onda tropical Invest AL91 mientras se acerca al Caribe

Las posibilidades de desarrollo de la onda tropical denominada por el Centro Nacional de Huracanes (CNH) como el Invest AL91 continúan disminuyendo mientras el disturbio atmosférico se acerca, a unas 10 millas por hora (mph), al Caribe.

Según el boletín de las 8:00 p.m., la disminución en las condiciones idóneas para desarrollo ciclónico provocó una disminución en los pronósticos. Ahora, la probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas se redujo a un 30 por ciento, mientras que la posibilidad de desarrollo en los próximos siete días bajó a un 60 por ciento.

Aunque el Invest AL91 no representa, de momento, un peligro inmediato para Puerto Rico, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) aseguró que no se debe dejar de monitorear el sistema, pues las próximas 24 a 48 horas serán cruciales para tener más certeza sobre el desarrollo y la localización del sistema.

“En la última perspectiva disminuyó esa probabilidad de desarrollo a 30% en 48 horas y a 60% en siete días. Está encontrando áreas no favorables para su desarrollo y por eso el CNH disminuyó ese por ciento de desarrollo”, explicó el meteorólogo del SNM Manuel Ramos.

El meteorólogo hizo referencia a un campo de polvo del Sahara que redujo las condiciones ideales para desarrollo ciclónico.

“Hay que mantenerse pendiente al comportamiento de este sistema. Ya los modelos están en un mayor consenso de no desarrollo, pero, aunque no se desarrolle, sí traerá a Puerto Rico mucha humedad entre la mitad y el final de la semana próxima”, añadió.

Según dijo Ramos, los modelos de trayectoria más recientes indican que los campos de humedad llegaran a la región de Puerto Rico el jueves de la semana próxima.

De acuerdo con el SNM, la presencia de aire seco y de particulado de polvo del Sahara en el ambiente es muy probable que mantengan las condiciones no favorables para su evolución durante los próximos días.

“No obstante, aún podría formarse una depresión tropical a inicios de la próxima semana mientras el sistema se desplaza hacia el oeste a unas 10 mph a través del Atlántico tropical central. Es probable que este sistema se acerque a las Antillas Menores entre mediados y finales de la próxima semana, por lo que se recomienda a los residentes de esa región vigilar su progreso”, señaló el CNH en su boletín.

¿Cuáles serán las condiciones del tiempo para este fin de semana?

Rivera destacó que hoy, viernes, el paso de una onda tropical en combinación con una vaguada alta promoverá el desarrollo de aguaceros en la zona local, dejando acumulaciones de agua.

En horas de la tarde, la actividad de lluvia y tronadas de concentrará en su mayoría en el oeste y noroeste, donde existe un riesgo elevado de inundaciones.

“Tendremos un tiempo un poco inestable y va a continuar así en el fin de semana”, anticipó.

A este panorama se le sumarán condiciones calurosas, por lo que el SNM divulgó una advertencia de calor para todos los municipios costeros, incluyendo a Vieques y Culebra.

En dichos sectores, los índices de calor podrán sobrepasar los 108 grados Fahrenheit.

Por otro lado, Rivera destacó que las condiciones marítimas se mantendrán tranquilas durante el fin de semana.

“Tenemos un riesgo bajo de corrientes marinas para toda la isla y no es hasta el inicio de la próxima semana que aumenta a moderado”, informó.