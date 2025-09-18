Opinión
18 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Precaución: aguaceros de lento movimiento y tronadas podrían provocar inundaciones

Se espera un patrón inestable, con acumulaciones de lluvia significativas en algunos sectores

18 de septiembre de 2025 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las tormentas eléctricas pueden producir rayos mortales hasta 10 millas de distancia. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aguaceros y tronadas de lento movimiento provocarán este miércoles un patrón inestable, especialmente para sectores del noroeste e interior de la isla, en horas de la tarde.

“Hemos tenido una mañana sumamente inestable a través de casi todo el sector del este de Puerto Rico. Básicamente, esto es generado todavía por algo de inestabilidad que queda de la vaguada que estaba moviéndose hacia la región desde el día de ayer y humedad disponible de una onda tropical”, informó la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Los modelos de lluvia muestran que la actividad de aguaceros también podría venir acompañada de tronadas. De acuerdo con la dependencia federal, las tormentas eléctricas pueden producir rayos mortales hasta 10 millas de distancia.

“La desventaja con estos aguaceros es que, una vez se logren desarrollar, van a ser de lento movimiento porque el flujo de vientos va a disminuir, y eso puede provocar acumulaciones de lluvia un tanto significativas”, explicó Inglés Serrano.

Estas condiciones podrían resultar en inundaciones urbanas y desbordamiento de pequeños riachuelos, en especial en zonas previamente impactadas por eventos recientes de lluvia.

Por ello, la científica recomendó precaución a los conductores debido a la reducción de visibilidad y el pavimento mojado, que aumentan el riesgo de accidentes automovilísticos.

También, instó a los turistas y residentes a evitar visitar ríos y cuerpos de agua dulce, ya que el caudal puede aumentar súbitamente y ocasionar incidentes o fatalidades.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

Por esa línea, destacó que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas al norte y este de la isla.

En cuanto al calor, señaló que, al momento, no existe un riesgo. “No obstante, ya mañana la cosa cambiaría porque, a medida que la humedad se retira del área, perderíamos un poco menos de nubosidad y eso pudiera resultar en un aumento de índices de calor”, anticipó.

Andrea Guemárez Soto
