Se forma la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico

La depresión tropical siete se convirtió, este miércoles, en la tormenta tropical Gabrielle y, aunque no se prevé un impacto directo para Puerto Rico, se espera que el sistema provoque marejadas y condiciones marítimas deterioradas durante el fin de semana.

“En estos momentos, la depresión tropical (ahora tormenta Gabrielle) apunta como trayectoria oficial que se mantendrá moviéndose al noreste de nosotros. Todavía no se espera en estos momentos que sea un impacto directo para Puerto Rico y (los modelos meteorológicos) han sido bastante consistentes en los últimos días”, informó más temprano a El Nuevo Día la meteoróloga Cecille Villanueva Birriel, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“La tendríamos como tormenta tropical a las 2:00 p.m. bien al noreste de nosotros el viernes, y ya sería huracán para el fin de semana. Eso es de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (CNH), pero hay que estar pendientes a cómo se comporta el sistema”, explicó.

En cuanto a impactos indirectos que podría recibir la isla, la meteoróloga señaló que el mayor riesgo serían las marejadas asociadas al sistema. Sin embargo, señaló que la severidad de esas condiciones marítimas y costeras deterioradas dependerá de su trayectoria e intensidad.

“Estén muy pendientes para este fin de semana de cómo estarán esas condiciones en las costas y en el mar”, reiteró.

En su boletín de las 11:00 a.m., el CNH informó que se pronostica que Gabrielle permanezca sobre aguas abiertas durante varios días.

A esa hora, el centro de la tormenta tropical se ubicaba en la latitud 17.5 norte y longitud 46.6 oeste.

“Gabrielle se desplaza hacia el nor-noroeste a unas 22 millas por hora (mph). Se anticipa un movimiento errático hacia el noroeste a oeste-noroeste, a menor velocidad de traslación, a través del Atlántico tropical y subtropical central durante los próximos días", agrega al informe.

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 45 mph con ráfagas más fuertes.

“No se pronostican cambios significativos en la intensidad durante las próximas 48 horas, aunque se anticipa una gradual intensificación durante el fin de semana“, señaló el boletín.

El CNH también vigila otra onda tropical localizada a un par de cientos de millas al este-sureste de las islas de Cabo Verde y está produciendo un área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas.

De acuerdo con la agencia, las condiciones ambientales son solo marginalmente conducentes, y cualquier desarrollo de este sistema debería ocurrir lentamente, mientras se desplaza hacia el oeste a razón de 15 a 20 mph a través de la porción oriental y central del Atlántico tropical.

El CNH le confirió a este sistema un potencial de desarrollo ciclónico de 10% en las próximas 48 horas y de 20% en los próximos siete días.