NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Prevalece el tiempo variable con aguaceros en el este y suroeste este lunes

Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este de Puerto Rico

12 de enero de 2026 - 9:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El patrón de lluvias será entre llueve y escampa.
La actividad de aguaceros sería más bien en el este y suroeste. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un patrón de “tiempo variable” prevalecerá durante este lunes, con la posibilidad de aguaceros en el este y suroeste de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Sin embargo, Mariangelis Marrero, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que “no se espera que sea nada significativo que esté ocasionando inundaciones mayores”.

“Sí vamos a observar un aumento en la frecuencia de los aguaceros”, añadió, en referencia a la actividad que entraba en la mañana por Arroyo y Patillas, y que luego se moverá al suroeste, debido a que persisten vientos desde el noreste.

De cara a las Fiestas de la Calle San Sebastián, en San Juan, Marrero dijo que hasta el jueves y viernes “debe estar bien”, pero, aunque para sábado y domingo “se ve seco”, entiende que es necesario monitorear las condiciones más cercano a la fecha.

“Podría cambiar”, comentó. “Se ve estable hasta el viernes, pero habría que echarle un vistazo adicional”.

En cuanto a las condiciones del mar, dijo que hoy la costa norte y este tienen un riesgo moderado de corrientes marinas, pero señaló que se anticipa emitir un comunicado de riesgo algo para el viernes debido a un aumento en la velocidad del viento, entre otros factores.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Tags
Servicio Nacional de MeteorologíaBreaking NewsMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
