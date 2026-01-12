Prevalece el tiempo variable con aguaceros en el este y suroeste este lunes

Un patrón de “tiempo variable” prevalecerá durante este lunes, con la posibilidad de aguaceros en el este y suroeste de Puerto Rico.

Sin embargo, Mariangelis Marrero, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, indicó que “no se espera que sea nada significativo que esté ocasionando inundaciones mayores”.

“Sí vamos a observar un aumento en la frecuencia de los aguaceros”, añadió, en referencia a la actividad que entraba en la mañana por Arroyo y Patillas, y que luego se moverá al suroeste, debido a que persisten vientos desde el noreste.

De cara a las Fiestas de la Calle San Sebastián, en San Juan, Marrero dijo que hasta el jueves y viernes “debe estar bien”, pero, aunque para sábado y domingo “se ve seco”, entiende que es necesario monitorear las condiciones más cercano a la fecha.

“Podría cambiar”, comentó. “Se ve estable hasta el viernes, pero habría que echarle un vistazo adicional”.

En cuanto a las condiciones del mar, dijo que hoy la costa norte y este tienen un riesgo moderado de corrientes marinas, pero señaló que se anticipa emitir un comunicado de riesgo algo para el viernes debido a un aumento en la velocidad del viento, entre otros factores.