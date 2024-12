Pronostican condiciones del tiempo variadas y oleaje peligroso para este sábado en Puerto Rico

“Así que estamos viendo cómo las condiciones van a estar evolucionando en el día de hoy. No es que se espera algo generalizado, pero sí en áreas localizadas, pues algunas lluvias se podrían estar dando y, en ocasiones, en áreas localizadas, de moderada a fuerte, mayormente, en horas de la tarde”, agregó.

Se espera temperatura elevada

En cuanto a la temperatura, Villanueva Birriel explicó que también estará variada y que se espera que esté más alta de lo normal, aunque no hay advertencias en vigor.

“Se espera que la temperatura esté más alta de lo normal porque tenemos los vientos del sureste. Sin embargo, con la nubosidad, en algunos lugares, pues podría limitar entonces esa temperatura y hacer que no se eleven tanto, pero sí en algunos lugares donde esa cobertura de nubes no sea tan fuerte, podría haber índices de calor que en ocasiones podrían alcanzar hasta los 100 grados”, dijo.

La meteoróloga detalló que, en las áreas costeras y urbanas donde la cobertura de nubes no sea tan fuerte, podrían darse índices de calor de 100 grados.

Continúa el oleaje peligroso

“En las zonas costeras, (el oleaje) no debería estar por encima de los seis pies. Ahora está en cinco pies. No se espera que se eleve mucho más. Podría ser con la brisa marina que esté un poco picado en las zonas costeras, pero no mucho. Sin embargo, en las aguas mar afuera del Atlántico podría estar de siete a ocho pies”, concluyó.