El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó que Puerto Rico recibirá esta semana los efectos de dos sistemas frontales que aumentarían la actividad de lluvia en la zona, a la vez que las condiciones marítimas permanecerán deterioradas por dos marejadas del norte.

De acuerdo con el meteorólogo Emanuel Rodríguez, los efectos del primer frente frío se sentirían mañana, cuando se espera que incremente el desarrollo de aguaceros en los municipios del norte y la mitad este de la isla.

“Para mañana viene otra banda frontal y esta se ve un poco más definida en el modelo y las imágenes de satélites. Desde horas de la madruga y tarde en la mañana, deberíamos ver un aumento en la frecuencia de actividad de lluvia para los municipios de la mitad este y norte, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra”, indicó a El Nuevo Día.

Los efectos del frente frío se sentirían mayormente mañana, aunque sus remanentes se quedarían casi estacionarios hacia el sur de la región. “El flujo de viento estaría arrastrando fragmentos de humedad de este sistema sobre la isla, por lo menos, hasta el jueves”, estableció.

Mientras, Rodríguez anticipó que otro sistema frontal podría llegar a la zona para el fin de semana, por lo que exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las actualizaciones del SNM, ya que es un pronóstico a largo plazo.

Sobre las condiciones del tiempo para hoy, Rodríguez dijo que se esperan aguaceros dispersos en la mañana sobre pueblos del este, mientras que durante de la tarde la actividad de lluvia se concentraría en el cuadrante suroeste.

“Desde temprano esta mañana hemos tenido unas líneas de aguaceros moviéndose sobre la región. No han dejado acumulaciones significativas, pero sí el área de Bayamón, Naranjito y Cataño ha visto pavimento mojado. Durante el resto del día debemos ver aguaceros de aislados a dispersos afectando la costa norte de Puerto Rico”, explicó.

El meteorólogo añadió que las temperaturas se mantendrán hoy entre los bajos 70 y los medios 80 grados Fahrenheit. Se espera que con la llegada del frente frío las temperaturas en horas de la mañana también sean frescas, aunque en la noche podrían estar cálidas.

“Cuando tiende a estar nublado durante el día la temperatura máxima se mantiene más fresca, pero por el contrario durante la noche tiende a ser más cálida porque la nubosidad no permite que escape el calor de la tierra. No quiero decir que va a estar caliente, pero no tiende a refrescar tanto como los días que tenemos cielos despejados”, detalló.

En cuanto a las condiciones marítimas, precisó que el oleaje en las aguas del océano Atlántico hoy estará hasta los 6 pies, pero que una marejada del norte deteriorará mañana las condiciones marítimas con un oleaje entre 5 y 7 pies, posiblemente llegando a los 8 pies.

“Va a estar peligroso con advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en efecto desde esta noche y riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y la isla de Culebra, por lo menos, hasta mitad de semana”, indicó.

Rodríguez anticipó que para el jueves, cuando se disipe esta marejada, se podría experimentar un periodo de 24 a 36 horas de oleaje relativamente tranquilo, pero advirtió que para el fin de semana otra marejada del norte afectaría a las aguas del Atlántico y podría causar hasta inundaciones costeras. Esto estaría relacionado a un sistema de baja presión que se desarrollaría en la costa este de Estados Unidos.

“Esto está a largo plazo y veremos cómo cambien los números, pero si estamos hablando de condiciones marítimas peligrosas, más que el evento de mañana”, acotó.