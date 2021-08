Aunque el término sorprende por su extensión y la inclusión de la palabra “ciclón”, no es necesario alarmarse cuando el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) emite un boletín sobre un Potencial Ciclón Tropical (PTC), expresó Ernesto Morales, coordinador de alertas del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El meteorólogo explicó que el término de “potencial ciclón tropical” no es nuevo, sino que comenzó a utilizarse en 2017 cuando el NHC determinó -luego de varios estudios- que no era efectivo comenzar a emitir boletines cuando ya hay una tormenta formada, debido a que la población del territorio que se vería afectado por el embate del ciclón no tenía suficiente tiempo para prepararse.

“Eso se comenzó a hacer en el 2017 para poder enviar productos de advertencia y cono de incertidumbre siempre y cuando hay alto potencial de desarrollo. Eso se puede utilizar desde antes que se forme el ciclón”, explicó Morales en entrevista con El Nuevo Día.

Para entender el término en su totalidad, lo primero que hay que conocer es que se le llama “ciclón” a todo aquel sistema atmosférico con una baja presión desarrollándose sobre aguas tropicales (entre la latitud 25 grados Norte y 25 grados Sur), según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Incluso, los ciclones se describen como los sistemas atmosféricos que obtienen su energía, mayormente, de forma vertical dependiendo de cuán caliente esté la superficie del océano. Además, son simétricos y su núcleo o centro es cálido.

Por lo tanto, cuando se habla de un “potencial ciclón tropical”, simplificó Morales, lo que busca el NHC es alertar a la población que “hay una onda tropical fuerte que está produciendo tronadas y que podría convertirse en un sistema de baja presión ya sea en tormenta o huracán”.

“Lo que sucede es que antes del 2017 no existía este término y, por ende, no se iniciaba una vigilancia de este tipo sobre sistemas con alto potencial de desarrollo. Eso era un problema, porque cuando se iniciaban los boletines la población tenía, como mucho, solo dos días para prepararse ante el posible impacto de una tormenta”, resaltó el experto vía telefónica.

“Al hablar de un PTC no se está diciendo que se formó algún sistema. Es solo un término que significa que se está vigilando una onda tropical fuerte con capacidad de ser un ciclón”, abundó.

El huracán María, que impactó a Puerto Rico en septiembre de 2017, fue uno de los primeros sistemas para los que se utilizó el término de “potencial ciclón tropical”. En ese momento, se validó que la estrategia funcionaba, puesto que inicialmente se informó que la isla iba a recibir el impacto de un huracán categoría 1, pero, en cuestión de horas, el sistema tuvo una rápida intensificación y alcanzó llegar a la isla como un “catastrófico” huracán categoría 4.

“Con un PTC el Centro Nacional de Huracanes emite vigilancias o avisos, y otros productos como el cono de incertidumbre, la probabilidad de los vientos y otros pronósticos”, puntualizó Morales.