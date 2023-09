Si bien Puerto Rico no tiene una amenaza de azote directo del huracán Lee, la cercanía de este poderoso fenómeno -que en su punto más cercano al área local tendría vientos máximos sostenidos en o sobre las 155 millas por hora (mph)- implica una serie de impactos indirectos que trastocarán las condiciones en la isla.

El riesgo principal estará en en las condiciones marítimas y costeras a través de todas las aguas del Atlántico, debido a la fuerte marejada que promoverá el ciclón una vez se ubique al norte de Puerto Rico.

Las condiciones del tiempo comenzarían a deteriorarse desde la noche de mañana, viernes.

A continuación, los potenciales impactos indirectos de este huracán en Puerto Rico:

🌊 Oleaje peligroso

El oleaje incrementará desde mañana, viernes, pero el deterioro más significativo será desde el sábado. La energía producida por el huracán Lee podría dar paso a una fuerte marejada que eleve la altura del oleaje a un rango de 6 a 8 pies desde la mañana del sábado, pero esa altura aumentará a medida que el ciclón se ubique al norte de Puerto Rico.

Es posible que el oleaje alcance o supere los 12 pies de altura, lo que implica que tanto las condiciones en mar afuera como en las costas estarán peligrosas. Con un oleaje de 12 pies de altura, las olas rompientes en las costas podrían estar más altas. Condiciones como las pronosticadas podrían ser amenazantes a la vida, incluso, para los nadadores más experimentados.

El Centro de Predicción Oceánica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (OPC/NOAA, en inglés) anticipó que condiciones marítimas de la categoría de huracán son posibles en las aguas locales al norte de Puerto Rico, por lo que la agencia podría emitir productos de vigilancia o aviso a esos efectos.

Mientras, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, como agencia encargada de desarrollar los pronósticos más precisos a nivel local, anticipó que las olas rompientes en las playas expuestas al océano Atlántico estarán peligrosas este fin de semana.

Con este escenario, es posible que se registren daños por erosión costera e inundaciones costeras. Es posible que se emitan productos de advertencia a estos efectos.

❌ Riesgo de corrientes marinas

El riesgo de corrientes marinas en todas las playas, excepto en el sur, estará alto hasta mediados de la próxima semana. Ningún bañista debe estar en las playas del norte de la isla durante los próximos días.

🌧 Lluvia frecuente

La jornada de lluvias para este fin de semana no debería ser generalizada ni tampoco se extenderá por extenso periodo de tiempo. Sin embargo, sí, habrán interrupciones frecuentes de aguaceros.

El patrón del tiempo en materia de precipitación estará a merced de las bandas externas del huracán que alcancen llegar al área local.

En general, la actividad de lluvia que se desarrolle sobre Puerto Rico se concentraría mayormente sobre sectores de la mitad norte de la isla, incluyendo las islas municipio. Aunque en menor concentración y frecuencia, sectores en el sur también podrían experimentar aguaceros fuertes y tronadas aisladas.

El periodo con mayor frecuencia de aguaceros debería darse entre la tarde del sábado hacia la mañana del domingo. A largo plazo, es posible que la estela de humedad, también conocida como “la cola”, del huracán Lee genere actividad de lluvia durante el próximo miércoles al jueves, según los principales modelos globales.

A juzgar por las corridas de los modelos, es posible que los aguaceros que sean localmente más fuertes dejen acumulaciones de entre 1 a 2 pulgadas de lluvia durante el próximo fin de semana.

De hecho, el SNM respalda esta proyección. Por ejemplo, la oficina de pronósticos estimó en un rango de 3 a 5 pulgadas la acumulación de lluvia que podría registrarse desde las 6:00 a.m. de este jueves hasta las 6:00 a.m. del próximo martes (pronóstico de 120 horas). No obstante, sectores en el interior-oeste de la isla acumularían hasta 6 pulgadas de precipitación.

Mapa que muestra el pronóstico de acumulación de lluvia durante los próximos cinco días (7 al 12 de septiembre de 2023) en Puerto Rico. (WFO San Juan)

Este pronóstico, sin embargo, tiene un margen de error amplio y, por ende, podrían registrarse acumulaciones mayores o menores a través de la isla, dependiendo cuántas bandas de humedad del huracán arriben a la isla.

⛈ Inundaciones, ráfagas de viento y tormentas eléctricas

En su perspectiva de condiciones peligrosas del tiempo, el SNM señaló que existe un riesgo de limitado a elevado de lluvia en exceso para casi toda la isla, lo que significa que es posible que se registren inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos durante el próximo fin de semana. Algunas inundaciones repentinas pudieran ocurrir en aquellos sectores donde llueva más fuerte.

No se puede descartar la posibilidad de deslizamientos de tierra, sobre todo en áreas elevadas donde llueva por tiempo prolongado.

Además, las bandas externas del huracán podrían dar paso al desarrollo de tronadas con tormentas eléctricas, en cuyo caso también es posible que se registren vientos en ráfagas entre 40 a 50 millas por hora. Con las ráfagas más fuertes, algunos objetos livianos podrían convertirse en proyectiles, mientras que ramas de árboles podrían caer al suelo.

Por tratarse de condiciones asociadas a las bandas de inestabilidad del huracán, no es posible precisar en qué sectores se experimentarían las ráfagas de viento más fuerte.

🥵️ Calor extremo

Sí, el calor extremo será uno de los impactos potenciales en Puerto Rico provocados por Lee, debido a que el huracán cambiará la dirección del viento a partir del próximo domingo y ese componente del sur redunda en un aumento significativo de las temperaturas.

El calor disminuirá desde mañana, viernes, aunque seguirá vigente un riesgo de calor por índices que rondarán los 102 a 107 grados Fahrenheit (°F) en áreas bajas y costeras.

Sin embargo, el viento soplará mayormente desde el sur-suroeste desde el próximo domingo y, a partir de entonces, la combinación entre las altas temperaturas con la humedad de Lee elevarán los índices de calor por encima de los 108 °F.

Las proyecciones y detalles esbozados en este pronóstico están sujetas a cambiar a medida que se aproxime el ciclón y se tenga un mejor panorama de su movimiento e intensidad.

Carlos Tolentino Rosario es un periodista que cubre temas del tiempo, cambio climático y ciencia, entre otros. Posee una certificación en pronosticación del tiempo del Departamento de Meteorología y Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Pensilvania (PSU, en inglés). También es miembro de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS, en inglés).