Ráfagas, árboles caídos e inundaciones costeras: el huracán Beryl deja sentir sus efectos en Puerto Rico

“Oleaje asociado a Beryl está generando condiciones extremadamente peligrosas en la costa sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. No visiten las playas” , advirtió el SNM por medio de una publicación en sus redes sociales.

El huracán Beryl es un potente ciclón tropical que alcanzó categoría cinco en la escala Saffir Simpson en su paso a través de la cuenca del Atlántico. Aunque no afectó directamente al archipiélago, los efectos de sus bandas sobre el Mar Caribe deterioraron las condiciones marítimas para la costa sur de la isla mientras que vientos de tormenta tropical alcanzaron a sentirse hasta la zona metropolitana.

De acuerdo a un informe del SNM, en Carolina se registró a las 6:07 a.m. del martes una ráfaga de viento de 46 mph, la segunda más potente que se reportó asociada a este evento atmosférico; la primera ocurrió en la isla Culebrita al este de Culebra a las 4:54 a.m. donde se detectó una ráfaga de 47 mph. En Ponce además se registró una ráfaga de 45 mph a las 7:15 a.m.