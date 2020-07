El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) confirmó este martes la formación de la tormenta tropical Gonzalo, la séptima tormenta tropical que produce el océano Atlántico en este año.

Sin embargo, el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Gabriel Lojero aseguró a El Nuevo Día que si de algo se tiene certeza en estos momentos es que el sistema no representa una amenaza directa para Puerto Rico.

“Según la trayectoria oficial va a pasar bastante lejos al sur de Puerto Rico, como a 300 millas al sur. Así que el NHC denotó que el pronóstico de trayectoria es de alta confianza”, estableció el experto en entrevista telefónica.

De acuerdo con el último informe de las 11:00 de la mañana, la tormenta tropical Gonzalo se encuentra en la latitud 9.9 grados Norte, longitud 43.6 grados Oeste con vientos sostenidos de 50 millas por hora (mph) y un movimiento de traslación de 14 mph hacia el oeste.

Trayectoria que trazó el Centro Nacional de Huracanes para la tormenta tropical Gonzalo. Podría convertirse en huracán mañana. (NHC/NOAA)

Lojero explicó que aunque la trayectoria se ajuste un poco al norte, la ciudadanía tampoco debe asustarse o perder la calma, puesto que la tormenta es un sistema muy compacto cuyo campo de vientos de fuerza de tormenta no sería muy amplio como para impactar a la isla, afectar estructuras y provocar inundaciones.

“Es decir, no tendremos ningún impacto directo, en eso coinciden los modelos. Lo que pasa es que tenemos un sistema de alta presión en el norte del Atlántico que mueve el sistema de baja presión a favor de las manecillas del reloj, si ese sistema de alta presión estuviera debilitado, entonces era la única manera de que ese escenario fuera distinto”, indicó.

Añadió, a su vez, que lo que sí puede experimentar la isla son los efectos indirectos del sistema: condiciones del mar deterioradas y bandas de lluvia externa.

“No obstante, esos impactos indirectos van a depender mucho de la intensidad del sistema que es lo único que tiene incertidumbre ahora mismo. Hay algunos modelos que debilitan el sistema y otros que lo pasan al sur como tormenta. Así que habrá que esperar a ver cuánto cambia eso según se vaya acercando al Caribe”, sostuvo Lojero.

Esta es la primera vez que se forman siete tormentas tropicales en tan corto período de tiempode la temporada de huracanes. De hecho, para cuando inició la temporada el pasado 1ro de junio ya se habían formado dos tormentas durante el mes de mayo.

Lojero aprovechó la oportunidad para pedirle calma y responsabilidad a la ciudadanía, sobre todo en momentos en los que se ha publicado información incorrecta a través de las redes sociales sobre el desarrollo de este sistema.

“La gente tiene que tener consciencia de que cualquier sistema que se desarrolle desde el África en ruta al Caribe podría llegar a Puerto Rico, porque estamos en esa ruta, pero no es para alarmarse, sino para prepararse. No se puede tener histeria. Y siempre infórmese por las fuentes oficiales. Si de algo puede estar seguro es que ahora mismo no hay ninguna amenaza climatológica para Puerto Rico”, expresó.