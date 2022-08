Un tiempo mayormente seco y caluroso prevalecerá entre hoy, viernes, y mañana en Puerto Rico hasta que en horas de la tarde del sábado llegue una onda tropical que deberá aumentar la frecuencia de las lluvias sobre la isla.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan pronosticó, por ejemplo, que para hoy se esperan índices de calor que podrían superar los 100 grados Fahrenheit en algunos pueblos, al tiempo en que la mayoría de la isla vería condiciones relativamente estables, excepto el interior y oeste.

“Hay unos fragmentos de humedad que pudieran estar afectando en la mañana el área este. No obstante, por la tarde esperamos más o menos el mismo patrón de aguaceros concentrándose en el interior y oeste, pero no debe ser tan similar a ayer en cuanto a cantidad”, explicó Rosalina Vázquez a El Nuevo Día.

“Sin embargo, se espera que la lluvia sea menos intensa o prolongada, porque esperamos una transición a un patrón más seco y estable entrando esta tarde hasta mañana por la mañana”, agregó.

La meteoróloga detalló que las temperaturas deberán estarían fluctuando entre los medios 80 a bajos 90 grados Fahrenheit, mayormente en las costas. Mientras, en el interior y áreas montañosas sería en los bajos 80 a altos 80 grados Fahrenheit.

No obstante, se espera que algunos índices de calor superen los 100 grados Fahrenheit en algunos pueblos entre el noroeste, oeste y este de la isla. De momento, no hay una advertencia de calor emitida para Puerto Rico.

En la gráfica de pronósticos de lluvia para Puerto Rico, actualizada esta mañana, se estimaba en a penas un rango de 30 a 40 por ciento la probabilidad de lluvia durante este viernes. No obstante, la lluvia sería más probable para el cuadrante este y oeste, mientras que el resto de la isla vería tiempo seco.

Si el pronóstico se considera para mañana, sábado, la probabilidad aumenta desde un 50% hasta un 60%, mayormente en la mitad este, incluyendo la zona metropolitana.

No obstante, Vázquez resaltó que la lluvia pronosticada para mañana no será intensa, porque la onda tropical no es vigorosa.

“Es solo una onda tropical débil que puede aumentar la frecuencia de aguaceros sobre el este de la isla. Podría afectar el resto de la isla, pero no serían aguaceros intensos. Se espera que la lluvia sera esporádica, y no fuerte. La onda tampoco se ve tan amplia en el satélite”, describió.

Anticipó, al tiempo, que se espera la entrada de polvo del Sahara a la región, una vez pase la onda tropical durante la mañana del domingo.

“En lo marítimo, tenemos riesgo alto de corrientes marinas, por lo menos, hasta mañana al anochecer en las aguas del noroeste y norte-central de Puerto Rico”, advirtió respecto a las condiciones marítimas.

El oleaje está hasta seis pies en el Atlántico y los vientos soplan a razón de 20 nudos desde el este.

“Le exhortamos a los operadores de embarcaciones pequeñas a que ejerzan precaución, y aplica también en aguas del Caribe”, puntualizó Vázquez.