La posibilidad real de que se queden sin servicio energético y la movilización con antelación de residentes que viven en áreas inundables son las principales preocupaciones de los alcaldes de la zona sur y suroeste de la isla, la que se prevé sea la más afectada por el paso de la tormenta tropical Grace.

Además, los residentes de esas áreas tienen muy fresca la experiencia con los huracanes Irma y María así como los terremotos recientes, el más cercano ocurrido anoche con una magnitud de 4.08.

“Estando en una zona de huracanes siempre esperamos que la temporada sea activa, pero es muy similar a cuando María que hubo dos tormentas con menos de tres días de diferencia… pues no lo esperábamos”, dijo el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz.

“Sí, hay preocupación. Tenemos personas de edad avanzada que emocionalmente no están bien. Ayer tembló y se activó la falla de La Montalva. Por eso, mi llamado a nuestra población general de que mantengamos la calma, pues más importante es mantenernos unidos y trabajar con el plan familiar”, abundó.

PUBLICIDAD

El alcalde yaucano se mantenía alertando a personas que viven en zonas inundables a moverse a refugios, que ya estaban abiertos. Torres Ortiz dijo que en días recientes pudieron limpiar el río Yauco, pero recordó que ese cuerpo de agua no ha recibido la limpieza que requiere a tono con lo que establece el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Al alcalde de Cabo Rojo, Jorge Morales Wiscovitch, le preocupan el sector Corozo y Los Cerrillos, entre otros.

“Nuestras preocupaciones son los sectores que por tradición cuando llueve y hay inundaciones”, indicó.

Dijo que abrieron un área conocida como Unidad 9 para atender cualquier emergencia.

Áreas afectadas por María que aún no son reparadas

El alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcalde, Ángel Pérez, reconoció que, como hace, sus homólogos se encargan de verificar que las quebradas y ríos estén limpios y que las bombas estén listas para ser activadas en zonas inundables.

“La mayor preocupación, toda vez que esto (la tormenta tropical) lo que va a traer es mucha agua, es inundación y deslizamiento. Yo comencé hace como dos o tres meses la limpieza de quebradas y ríos, ver las áreas de posibles deslizamientos. Hemos estado muy pendientes a eso”, afirmó.

Reconoció que otros pueblos ya han tenido dificultades. Por ejemplo, mencionó que en Guayanilla ya hay 10 refugiados en la escuela Gloria Borrero y que el sector El Faro no tiene luz.

Asimismo, destacó que los municipios, a casi cuatro años del huracán María, aún no se han recuperado en un 100% de los estragos que sufrieron.

PUBLICIDAD

“Todavía quedan facilidades, lugares, puentes, carreteras que no se han podido arreglar y, por ende, que son susceptibles”, indicó.

Mientras, el alcalde de Guánica, José “Titi” Rodríguez, también estaba atento a las zonas inundables de su pueblo.

“Son el área de la barriada Esperanza y Vista Mar, Maguelles, Bélgica porque usualmente se inundan. Estamos trabajando con unas bombas provisionales ya que las que teníamos, con María y los terremotos se dañaron. Por eso, hemos estado orientando a las personas a que acudan a nuestros refugios o a un lugar seguro”, afirmó Rodríguez.

Entretanto, dijo que se mantiene en comunicación con un enlace provisto por LUMA Energy.

“En esa parte está todo bien y estamos pendientes a cuando llegue la lluvia para ver si sigue la comunicación”, sostuvo el alcalde.

La tormenta tropical Grace continúa desorganizada y se ha movido al sur de Puerto Rico, según indicó hoy, domingo, el director del Servicio Nacional de Meteorología, Roberto García. Se esperan eventos de lluvia significativa entre la tarde a noche de hoy y la mañana del lunes.

Preocupan los ríos

Ese hecho, preocupaba al alcalde de Sabana Grande, Marcos “Marquitos” Valentín Flores, porque según dijo en su municipio está el río Guanajibo, el de mayor caudal en toda la zona suroeste.

“Representa mucho riesgo, especialmente para las personas que viven en todas estas zonas bajas”, apuntó el alcalde.

“Al momento no tenemos refugiados, pero sí tengo ya activado el Departamento de la Vivienda. Tengo el componente municipal en la calle: Obras Públicas, Manejo de Emergencias. En cuanto a escombros, el pueblo está prácticamente limpio”, explicó Valentín Flores.

PUBLICIDAD

“La preocupación mayor es el asunto energético porque tengo el sistema de operación de bombas dependiendo de luz en un 85% y el otro 15% tenemos unas bombas con generadores que ha colocado la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Cuando hubo la transición entre Energía Eléctrica y LUMA nos creó un problemita. Tuvimos comunidades sin servicio por trece días”, contó el alcalde.

Imagen animada de la tormenta tropical Grace a su paso por Puerto Rico. (NOAA)

Pueblo con red energética frágil

Destacó que Sabana Grande es uno de los pueblos que tiene la infraestructura eléctrica “más frágil”. Sin embargo, aseguró que mantiene comunicación con la empresa privada LUMA Energy.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, dijo que aunque LUMA Energy ha puesto enlances para comunicarse con algunos ejecutivos municipales, él lleva un mes esperando por un listado que se habían comprometido a enviarle con los contactos por municipios en caso de eventos de emergencia.

“Ellos lo que han hecho es que se han comunicado esporádicamente con los alcaldes. Abner Gómez, (gerente de Manejo de Crisis en LUMA Energy), con la Asociación de Alcaldes él no se ha comunicado. Alexis Torres, (secretario del Departamento de Seguridad Pública) y Nino Correa, (comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres) hablan conmigo cada hora, pero ese señor nada que ver”, sentenció el alcalde.

Hernández recalcó que los alcaldes, en términos generales y anualmente han refozado su respuesta a emergencias

“Mi preocupación es mas con los refugios y los protocolos de Salud para poder manejar el asunto de la pandemia y que las escuelas estén en condiciones para ser usadas como refugio”, dijo.

A modo de ejemplo, sostuvo que en Villalba tiene tres escuelas públicas y un centro comunal destacados como refugios.

“Pero ninguno tiene generador eléctrico. Cómo vas a certificar una escuela como refugio y no les vas a tener los servicios básicos. Si no tienen luz, tampoco van a tener agua. Ese es el principal problema que he estado planteando y no es de ahora. Es de siempre”, sentenció.