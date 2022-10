Para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible se debe garantizar la igualdad de género y reducir las desigualdades económicas y sociales en los países. En Puerto Rico, desde el 2010 hasta este año, se han cometido sobre 180 feminicidios y la tasa de participación laboral de las mujeres ronda el 33.5% comparada con la de los hombres que representa el 49%.

La Fundación de Mujeres de Puerto Rico trabaja para adelantar la justicia de género y la seguridad alimentaria en la Isla, empoderando a mujeres, niñas y comunidad no binaria.

“Nosotros tenemos que comenzar a invertir en temas de agricultura, y la agricultura es un sector predominantemente trabajado por hombres y nosotras estamos cambiando un poco esa narrativa e invirtiendo en mujeres que están al frente de la agricultura sostenible en Puerto Rico”, expresó la directora de la Fundación de Mujeres, Verónica Colón Rosario, en entrevista con Luis Alberto Ferré Rangel durante el tercer episodio del pódcast, “Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo”.

Escucha el pódcast aquí:

Colón Rosario enfatizó que este es un asunto de justicia económica debido a que la mayoría de las mujeres no reciben salarios dignos. Además, dijo que para poder tener equidad de género se debe educar a las personas.

“La gente le tiene miedo a la palabra (equidad de género)… hace falta mucha información para entender que esto significa igualdad para todos. Esta estrategia antigénero es una tendencia política que favorece a ciertos gobiernos autoritarios y mantiene un poder. Entonces, mientras se mantenga esta narrativa, se está garantizando la cierta estabilidad del poder que ha predominado por tantos años”, sostuvo Colón Rosario.

Para adelantar el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 10 -lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y las niñas y reducir las desigualdades-, Colón Rosario señaló que la Fundación está avanzando para fortalecer y hacer sustentable las 27 organizaciones que trabajan los temas de violencia de género, inmigración y derechos de la comunidad LGBTQ.

Según la directora de la Fundación, a nivel mundial el 1.6% de las organizaciones de mujeres reciben donaciones. Sin embargo, en Puerto Rico no hay claridad sobre cuántas organizaciones trabajan con estos temas, puesto que hay un problema con los datos.

Actualmente, en la Isla hay desigualdades en el sistema de salud, educación, energía eléctrica, agua potable, entre otros. “Yo he visto un Puerto Rico colapsado… sin embargo, yo he visto un movimiento de la sociedad civil que, yo por lo menos, no lo había visto antes que está mucho más activo, mucho más abierto, demostrando cambios”, expresó Colón Rosario.

De otra parte, el primer fondo de inversión de impacto con enfoque de equidad de género se encuentra en vías de lanzarse por la Fundación de Mujeres. Mientras, para continuar visibilizando y educando sobre los temas de género y desigualdades, Colón Rosario exhortó a escuchar a toda persona y organización.

“Hay mucha desinformación de lo que es equidad de género y nosotras existimos para cambiar esa narrativa y fortalecer el sector social que está trabajando en los derechos de la mujer y la comunidad LGBTQ”, sostuvo.