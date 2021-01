Al igual que Lyndon B. Johnson y Franklin Delano Roosevelt, Joe Biden asciende a la presidencia de Estados Unidos con la convergencia de tres crisis: pobreza, economía y guerra.

La pobreza rural de los años 30 de FDR y la pobreza urbana de LBJ de finales de los años 60 se manifiestan en las brechas económica y social que enfrenta Joe Biden hoy día.

FDR heredó una economía y el sistema bancario que aún no se recuperaban de la Gran Depresión y sacó a Estados Unidos de la precariedad por medio de un ambicioso y atrevido programa masivo de inversión social y económica. Tal y como la administración Biden/Harris se está preparando para lidiar con la pandemia.

Durante la presidencia de Johnson, la guerra de Vietnam agotaba la economía y la paciencia del pueblo estadounidense. Hoy la pandemia y las 400,000 muertes en Estados Unidos (más fallecidos que en la Segunda Guerra Mundial) han obligado a endeudar considerablemente la economía de ese país y son muestra del fiasco de la administración Trump para liderar la respuesta a la crisis.

Y, por último, así como hubo divisiones y confrontamientos en las importantes luchas del activismo laboral de los años 30 y de los derechos civiles de los años 60, aún existe hoy en Estados Unidos una polarización racial tan profunda que se complica por el resurgimiento del movimiento supremacista blanco.

Tanto FDR como LBJ se posicionaron, y las circunstancias los obligaron a convertirse, en “wartime presidents”. Luego de dirigir la nación durante los años 30, Roosevelt se convirtió en comandante en jefe cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Las expansiones económica y política que siguieron a la guerra fueron las más profundas y poderosas que vivió ese país en su historia y también afianzaron muchas de las disparidades que heredaron, Johnson en su momento, y Biden hoy.

Johnson tuvo dos grandes frentes: el doméstico y el externo. “The great society, the war on drugs and the war on poverty” fueron los términos que definieron su política doméstica para combatir los estragos de la pobreza urbana, mientras se hundía cada vez más en Vietnam.

Las personalidades de Johnson y Biden no pudiesen ser más distintas. El primero nunca tuvo la capacidad o las condiciones de unir a una nación dividida por la guerra, el racismo y la pobreza. Mientras que, en su discurso inaugural, Biden se colocó como el “Uniter in Chief” de la nación.

Uno de los momentos más emotivos de su alocución fue cuando hizo una referencia directa a Abraham Lincoln, otro presidente que tuvo que enfrentar una guerra, esta vez civil, cuyos efectos sufrimos aún hoy día y vimos claramente en la llamada insurrección de banderas confederadas del pasado 6 enero en el Capitolio estadounidense.

Al asemejarse a Lincoln y declarar que “toda su alma está dedicada” a la unión de una nación, la presidencia de Biden se coloca en la estirpe de los grandes mandatarios de esa nación, como lo hizo FDR y lo trató de hacer LBJ (aunque John F. Kennedy posiblemente iba en esa ruta cuando fue asesinado).

Luego de empezar a desmontar legal y simbólicamente el “legado” de Trump por medio de la firma de una serie de órdenes ejecutivas, Biden se posicionó al día siguiente en plena conferencia de prensa en la Casa Blanca como el comandante en jefe de la guerra contra la pandemia (“this is a war”, dijo).

El jueves, al activar el “Defense Production Act”, una ley que data de la Guerra de Corea y ha sido utilizada en varias ocasiones por el Departamento de la Defensa para acelerar la producción de material bélico, y al nombrar a Tim Manning, un exfuncionario de FEMA durante la administración Barack Obama como coordinador de la cadena de abastecimiento para combatir el COVID-19, la administración Biden/Harris corona tres días de posicionamiento asertivo.

No hay nada que una más a un grupo de personas que la percepción, real o no, de un enemigo externo, y las alusiones bélicas y militares, tan utilizadas por la administración Trump, y otras tantas, también hacen su entrada temprano en la narrativa Biden/Harris.

Forjada por guerras y grandes conquistas domésticas, la historia de los Estados Unidos parece oscilar inexorablemente entre la guerra y la paz, como les sucedía en la antigüedad a Roma y Grecia. Todo imperio tiene su final. A sus casi ochenta años, Biden parece presentir que esta es la gran última oportunidad de su país, y la suya propia, para reivindicar los grandes retos que ha enfrentado la nación.