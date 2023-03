Son las 5:30 p.m. de un jueves, y Roberto Rodríguez y José Hernández, dos empleados de gobierno, lucen cansados, pero relajados, sentados a la orilla de la pista del Paseo Lineal de Bayamón. Dos bicicletas yacen cerca de ellos.

“Tratamos de hacer 30 millas (en bicicleta), que es tres veces el Paseo, todos los días. Terminamos, descansamos media hora y nos vamos”, dijo Rodríguez, de 56 años y quien practica el ciclismo hace una década.

Corría maratones hasta que se lesionó una rodilla. Ahora, se ejercita cinco veces a la semana, no toma refrescos y limita su ingesta de arroz. Su estilo de vida, asegura, le controla su diabetes e hipertensión.

“Al médico le gusta que haga ejercicios. Me ha bajado la dosis (del medicamento) de la presión. Si no (me ejercitara), tuviera complicaciones (de salud)”, afirmó.

Hernández, de 60 años, también era maratonista, pero ahora es ciclista. “Llevo una dieta saludable y hago ejercicios. Esto funciona. No hace mucho fui al médico y me dijo que estaba bien de todo. Es prevención”, dijo.

Para el entrenador Yogi Rodríguez, el ejercicio es sinónimo de “vida”. “Es la fuente de la juventud. Primero, hay que tener el deseo, una motivación personal. Todo el mundo puede, cada cual a su capacidad. Lo recomendable es comenzar caminando 20 a 30 minutos, después ir subiendo (con otros ejercicios y más tiempo)”, expresó el entrenador personal y grupal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomiendan actividad física 150 minutos a la semana (30 minutos por cinco días) y dos días de fortalecimiento muscular, como levantar pesas, usar bandas de resistencia, ejercicios de resistencia, jardinería pesada y ciertos tipos de yoga.

Según los CDC, el ejercicio es beneficioso para la agilidad mental, manejo de peso, fortalecimiento de músculos y huesos, el control de enfermedades crónicas e incapacidades y reducción de complicaciones de salud, como enfermedad cardiovascular, diabetes y algunos tipos de cáncer.

Puerto Rico al tope

Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos con más inactividad física, de acuerdo con los CDC. Una encuesta, realizada entre 2017 y 2020, encontró que la prevalencia de sedentarismo en la isla era de 49.4%, la mayor en toda la nación, seguida de Kentucky, con 32.5%.

Comer excesivamente, orinar con frecuencia y tener mucha sed son señales de peligro, advirtió el doctor José Negrón, especialista en medicina de familia, quien señaló que estos síntomas podrían indicar que la persona puede estar desarrollando diabetes. Otras enfermedades, como la hipertensión, son silenciosas y, si no se atienden a tiempo, pueden ser peligrosamente mortales, advirtió.

Por eso, Negrón resaltó la importancia de las pruebas de cernimiento recomendadas por edad y género, así como evaluaciones médicas periódicas. “Hay que evitar muertes prematuras y complicaciones (de salud) severas”, manifestó.

La insuficiencia de médicos de ciertas especialidades –como neurología, endocrinología, reumatología y dermatología– provoca citas tardías, dijo el galeno. Por eso, todas las personas deben tener un médico de cabecera, que dé seguimiento a su salud, oriente sobre las pruebas que necesitan y atienda sus enfermedades, precisó. Pediatras, médicos de familia, internistas y generalistas, dijo, suelen asumir el rol de médicos de cabecera.

“Las mujeres se cuidan más”

Según Negrón, desde la adolescencia, se debe monitorear la salud para evitar problemas de obesidad infantil, procurando una buena nutrición, ejercicios y evaluaciones médicas preventivas. En la práctica, personas de 20 a 39 años se están cuidando más, destacó. A partir de los 40 años, indicó, es que comienzan a surgir complicaciones de salud, sin un cuidado médico rutinario.

“Las mujeres se cuidan más. Los hombres van más (al médico) por síntomas”, sostuvo.

Maribel Claudio, de 47 años, es ejemplo de ello. “Hace como 10 años, empecé a hacer ejercicios. Por la salud, para cuidarme más. Vengo después del trabajo, cuatro a cinco veces a la semana. En la semana, (vengo) al Paseo Lineal y, en el fin de semana, (voy) al Condado”, contó.

Su esposo, que corre maratones, suele acompañarla, y también su hija, de 22 años, que, además, hace ejercicios aeróbicos y pesas.

“No tengo ninguna condición y duermo mejor. Lo debe hacer todo el mundo, aunque sea 20 a 30 minutos. Uno sale de la rutina y une a la familia”, dijo Claudio, quien es especialista en servicio al cliente y mercadeo.

El entrenador Rodríguez resaltó, entretanto, que el ejercicio también ayuda a la salud mental y autoestima de la persona. “Ayuda a controlar sus vidas, liberar estrés y hasta en su vida social”, detalló.

Enfoque preventivo

De acuerdo con el doctor Raymond Sepúlveda, director médico de los Hospitales HIMA San Pablo, el 80% de las visitas a salas de emergencia corresponden a pacientes con algún grado de depresión, junto a su dolencia o enfermedad física.

Como parte de la prevención de la salud, el emergenciólogo recordó que cada género tiene un calendario de evaluaciones médicas que debe atender. Aunque hay guías por edad, señaló que, cuando hay riesgo o historial familiar, se deben hacer antes.

Los planes médicos, a su vez, están obligados a cubrir una serie básica de medidas de prevención. “Sale todo el mundo mejor. El paciente, porque evita posibles complicaciones, y el plan médico, porque le cuesta menos (ese asegurado)”, comentó.

Sepúlveda alertó que ha habido un aumento de cáncer de colon tanto en hombres como en mujeres. Recordó que las mujeres no deben olvidarse de las evaluaciones posparto ni de la prueba de Papanicolaou para detectar cáncer de cuello uterino. Enfatizó que los hombres, por su parte, deben realizarse la prueba de sangre y el examen rectal digital para la detección de cáncer de próstata.

“No puedo decir que no vayan a la sala de emergencias, pero tal vez puedan evitarlo yendo a su médico primario para evaluaciones recurrentes. Es importante el seguimiento”, recalcó.

Expuso que las personas no deben temer las evaluaciones médicas, pues muchos van nerviosos y les sube la presión y el pulso. Lamentó, además, que algunos traten de usar las salas de emergencias para evitar evaluaciones médicas regulares, ya que esta práctica causa ataponamiento de pacientes y pone en riesgo la salud de personas con emergencias reales.

Buena alimentación

Para fomentar la salud, los CDC señalan también que la disponibilidad de alimentos saludables y asequibles contribuye a la dieta de una persona y reduce su riesgo de obesidad y sobrepeso, entre otras enfermedades.

“Una buena nutrición es fundamental para prevenir factores que provoquen riesgos de salud”, coincidió la doctora Celia Mir, catedrática de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico.

La nutricionista explicó que es importante distinguir entre hambre y apetito. El hambre es una necesidad que el cuerpo va a requerir, mientras que el apetito es la sensación de querer comer influenciado por el ambiente exterior, definió.

“Considere que, en su estilo de vida, la actividad física sea un gran componente. Muévase, ejercítese. Las kilocalorías que usted necesita deben basarse en ingesta, gasto y comportamiento metabólico”, subrayó.