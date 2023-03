En Puerto Rico, sigue siendo un mito que los adultos mayores no están activos sexualmente y, más aún, que no pueden contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual (ETS), por lo que especialistas en sexualidad y medicina llamaron a esta población a protegerse, tras registrarse un leve aumento en diagnósticos nuevos de herpes y clamidia en 2022.

Específicamente, el año pasado, 467 personas mayores de 55 años dieron positivo a un diagnóstico nuevo de alguna ETS: clamidia (57), sífilis (79), gonorrea (15) y herpes genital (316), según estadísticas del Departamento de Salud.

En comparación con 2021, hubo un leve aumento, ya que, en ese año, se registraron 440 casos en el mismo grupo de edad: clamidia (75), sífilis (80), gonorrea (16) y herpes vaginal (269).

Las ETS con mayor diferencia entre los pasados dos años fueron herpes, con 47 casos por encima en 2022, y clamidia, con 18, en los adultos mayores.

“Existe este mito o esta concepción social de que los adultos mayores no están activos sexualmente. Es importante reconocer que, obviamente, la sexualidad es inherente a todos los seres humanos, así que todos y todas estamos en riesgo de las enfermedades de transmisión sexual, sin importar la edad, la condición social o física”, dijo la educadora Blanca Cuevas, de la División de Prevención de VIH y ETS de Salud.

PUBLICIDAD

En términos generales, Salud reportó 8,406 casos de ETS, en 2022, en todos los grupos de edad, siendo clamidia (3,898) y herpes genital (2,443) las enfermedades con más casos nuevos. Desde 2012, el pico de contagios se ha mantenido consistente en las personas entre 20 y 24 años.

A pesar de que la vasta mayoría de los casos de ETS corresponden a jóvenes, especialistas aseguran que es importante la prevención en la población mayor debido a la tendencia de las últimas décadas respecto a la sexualidad y por el crecimiento poblacional de este sector en Puerto Rico.

Sexalescentes

La presidenta del Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico (ISEP), la doctora Alicia Fernández, introdujo el término de sexalescencia a la conversación sobre el aumento de la actividad sexual en la isla.

“La sexalescencia, que es la adolescencia del adulto mayor, se trata de esta etapa en la que no ven su edad como una retirada o que no pueden hacer nada. Al contrario, los ves bien activos y tienen una actividad sexual bien alta, y, en muchos casos, sin protección, por lo que ha aumentado la transmisión de las enfermedades”, explicó.

Indicó que es un término que no se discute mucho en el país, pero que abarca la etapa de las personas que entran a los 60 años y se sienten nuevamente como adolescentes. Fernández recalcó que, mientras más se conozca del tema, más fácil será proveer herramientas de prevención a esta población.

“ Esta concepción de que no tienen actividad sexual los cohíbe de protegerse y de hacerse las pruebas por el miedo al qué dirán ” Blanca Cuevas, educadora de la División de Prevención de VIH y ETS del Departamento de Salud

“Muchas veces, esta concepción de que no tienen actividad sexual los cohíbe a ellos de protegerse y también de hacerse las pruebas por el miedo al qué dirán, porque no se atreven a hablar sobre el tema con los proveedores de servicio. Eso tiene un efecto en cómo ellos se ven y cómo van a buscar o no el servicio de prevención”, dijo, por su parte, Cuevas.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, el infectólogo Jorge Santana Bagur, profesor de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), abundó sobre la necesidad de que los proveedores de salud compartan activamente información educativa sobre las ETS a los adultos mayores.

“Para mí, el sexo no tiene edad, punto. Y hoy día, con todos los avances que tenemos de disfunción eréctil, de lubricación, con cremas vaginales, con pastillas donde eso ayuda a aumentar la libido en la fémina... pero sigue habiendo desconocimiento”, indicó.

La sicóloga Alice Pérez Fernández, también del ISEP, explicó que uno de los grandes escollos para atajar las ETS es que sigue siendo un tema tabú y estigmatizado, por lo que hace falta educación sexual en todas las edades.

La experta ve la sexalescencia como un “nuevo despertar”, pero recalcó que, al mismo tiempo, debe primar el autocuidado en las relaciones sexoafectivas.

“La sexualidad se vive en todas las etapas del desarrollo, va evolucionando, va cambiando. Por otra parte, la edad no protege a nadie de una ETS. También, pensamos que, si tú tienes más edad, pues tienes la educación suficiente y la madurez suficiente para poder evitar el contagio, y no es así”, expresó.

Nunca es tarde para educar

El supervisor de la Oficina de Vigilancia de ETS de Salud, José Colón, coincidió con Santana Bagur en el énfasis de motivar a los médicos a que inviten a sus pacientes mayores de 55 años a hacerse pruebas de diagnóstico de ETS, en caso de estar activos sexualmente.

PUBLICIDAD

“ La sexualidad se vive en todas las etapas del desarrollo, va evolucionando, va cambiando. Por otra parte, la edad no protege a nadie de una ETS ” Alice Pérez Fernández, sexóloga y sicóloga

Las ETS pueden causar secreción en los órganos genitales y sensación de ardor al orinar, entre otros síntomas. Además, se puede contraer la infección al tener relaciones sexuales anales, vaginales u orales con una persona contagiada. Si la pareja sexual es hombre, se puede contraer una ETS, aunque él no eyacule.

“Una infección de sífilis no tratada en mucho tiempo puede provocar daños en la vista (hasta perderla permanentemente). Ya cuando se hacen las pruebas, se diagnostica y se brinda tratamiento, ya sea joven o mayor”, dijo Colón.

Además, enfatizó que la clamidia se trata con antibiótico, pero, en caso de no recibir tratamiento, puede dañar los órganos reproductivos de la mujer o provocar una infección severa. A diferencia de gonorrea, clamidia o sífilis, el herpes genital no tiene cura, pero sí tiene tratamiento para sanar las llagas tras los brotes y aliviar el dolor que produce.

Por su parte, la ginecóloga obstetra Pamela Silen Rivera concordó en que la población de edad avanzada nunca recibió una educación sexual adecuada, por lo que “están en desventaja y eso los pone en riesgo de contagiarse más” o desconocer de las alternativas de tratamiento.

“Durante la menopausia, la vagina está bien reseca por la falta de estrógeno y eso predispone a que haya más laceraciones, y cuando la piel se abre, está más en riesgo de trauma y exposición”, explicó.

La profesora asistente del RCM en Ginecología comentó que otro factor es el uso del condón, aunque no haya riesgo de embarazo, porque el hombre está expuesto o, por otro lado, puede transmitir una ETS sin saberlo. Dijo que muchos adultos mayores piensan que ya no lo necesitan, porque sus parejas no podrían quedar embarazadas por la edad.

PUBLICIDAD

“Adicional a la protección, pues definitivamente tienen que hablar con sus médicos sobre qué cosas deben añadir para mejorar la función sexual y que no sea incómodo con el condón. Los tratamientos no han cambiado mucho, pero sí va a depender si existe resistencia a los medicamentos”, detalló la doctora Silen Rivera.

“ Desde el punto de vista de la comunidad médica, creo que no estamos llegando. No estamos ni siquiera preguntando, y es una edad que, si tú no preguntas, ellos no te lo van a decir ” Jorge Santana Bagur, infectólogo

Recalcó la importancia del seguimiento para saber si el tratamiento de una ETS se completó. “Estar seguros que no se reinfectó porque, si se trata solo a una persona de la pareja, se puede volver a contagiar. Se supone que dentro del tratamiento no haya relaciones sexuales y hay que repetir la prueba más adelante para estar seguros que no se reinfecte”, apuntó.

Pérez Fernández indicó, entretanto, que pasar por los procesos de andropausia y menopausia también afecta las hormonas y el estado de ánimo.

“Recibir un diagnóstico positivo de una enfermedad de transmisión sexual es un estresor para cualquier persona, pero, en el caso de una persona mayor, se convierte en uno más grande. Por lo tanto, se me deprimen más, van a tener más estrés y ansiedad al no saber manejarlo”, explicó la sexóloga.

Asimismo, reiteró la importancia de que la persona tenga una red de apoyo para no sentirse solo en el proceso.

“No solamente le vamos a dar el tratamiento médico que corresponda para minimizar la condición o erradicarla, sino también tenemos que trabajar con ellos el área emocional para que entiendan que tienen una vida por delante, que pueden ser funcionales. Pero claro que hay que tener unas precauciones cuando van a tener algún tipo de actividad sexual”, aseveró.

PUBLICIDAD

Deber de la comunidad médica

“Desde el punto de vista de la comunidad médica, creo que no estamos llegando. No estamos ni siquiera preguntando, y es una edad que, si tú no preguntas, ellos no te lo van a decir”, explicó Santana Bagur.

Alertó, también, sobre el riesgo que representa tener una ETS activa para cuidar otras condiciones crónicas de salud o discapacidades.

“No hacemos un buen historial de salud sexual, que sea abierto, que no sea prejuiciado. Como médico, tienes que tener esa empatía para que los pacientes se abran. Eso, lamentablemente, no lo estamos haciendo”, puntualizó.

Por otra parte, aseguró que, desde sus clases en el RCM, comparte con sus estudiantes la importancia de tener ese tacto humano y entender el contexto de la población adulta mayor.

“Las generaciones que vienen ahora, pues tienen una sexualidad y mentalidad distinta. Entonces, estamos viendo el efecto de esos ‘baby boomers’, que ahora vuelven a retomar sus viejos tiempos de juventud”, comentó Santana Bagur.